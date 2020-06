Awarie AdBlue: Ford Transit (od 2013 roku). Powód usterki?

Na forach właścicieli nowych Transporterów wyposażonych w silnik 2.0 EcoBlue 170 KM dość szybko można natknąć się na informacje mówiące o awariach AdBlue. Na czym one polegają? Czasami ograniczają się do usterek czujników, a czasami dotyczą dozowników czy nawet pomp. Skutek jest jeden - pojazd wita kierowcę komunikatem „awaria systemu AdBlue” i w większości przypadków w silniku albo włącza się tryb awaryjny, albo blokada zapłonu. Dobra informacja jest taka, że w większości problemy są usuwane przez ASO jeszcze w ramach roszczenia gwarancyjnego. Często pojawiają się one w autach z symbolicznym przebiegiem.

Awarie AdBlue: Ford Transit - winny producent czy…

Niestety w kwestii awarii AdBlue w Fordzie Transicie jest i zła informacja. Wszystko wskazuje na to, że problemy wcale nie muszą wynikać z błędów technologicznych popełnionych przez Forda. Usterki SCR często są wynikiem samego sposobu pracy samego konwertera katalitycznego. Zasada działania dodatkowego katalizatora jest prosta. Gdy trafią do niego spaliny, układ rozpryskuje na nie roztwór mocznika. Ten powoduje neutralizacje tlenków azotu i sprawia, że spaliny wydobywające się z rury wydechowej auta składają się z mniejszej ilości toksycznych gazów. I choć SCR jest wymogiem normy Euro 6, nie do końca jest przystosowany do europejskich warunków pogodowych.

Co to konkretnie oznacza? Płyn AdBlue jest niezwykle wrażliwy na temperaturę. Gdy na zewnątrz jest ponad 30 stopni Celsjusza, zaczyna się rozkładać i traci właściwości. W sytuacji, w której temperatura otoczenia spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza, z mocznika zaczynają wytrącać się kryształki. Te są w stanie skutecznie zatkać układ zasilania SCR i doprowadzić do unieruchomienia pojazdu. Unikanie awarii AdBlue w Fordzie Transicie oznacza np. trzymanie pojazdu w garażu zimą.