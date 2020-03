Twindosing TDI w Volkswagenie. Czyli spaliny jeszcze czystsze!

Silniki diesla najpierw miały problem z czarnym dymem wydobywającym się z rury wydechowej, a później z wizerunkiem. A wszystko za sprawą afery z dieslami TDI. I choć najprostszym rozwiązaniem byłoby wycofać ropniaki ze sprzedaży, nie zawsze jest to możliwe. Ciężko bowiem wyobrazić sobie np. segment pojazdów dostawczych bez jednostek wysokoprężnych. Skutek? Inżynierowie cały czas pracują nad dieslami i cały czas starają się o to, aby ich spaliny były coraz czystsze. A idealnym przykład daje technologia Twindosing zastosowana przez Volkswagena w silnikach TDI.

Twindosing SCR - czyli dwa wtryski AdBlue w TDI!

Rozwiązanie zadebiutowało w dieslach stosowanych pod maską poliftingowej wersji Passata B8, później pojawiło się w Golfie ósmej generacji, a teraz nowym Caddy. Na czym polega ta technologia? Niemcy zastosowali nie jeden, a dwa konwertery katalityczne SCR. Pierwszy pojawia się zupełnie jak do tej pory zaraz za turbosprężarką. Drugi staje się elementem dalszego odcinka układu wydechowego - w przypadku jednostki 2.0 TDI evo (EA288 EVO) jest umieszczony zaraz za elastycznym złączem. Dwupunktowość dotrysku AdBlue przynosi dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze pozwala na obniżenie temperatury spalin.

Gazy wydechowe trafiające do układu wydechowego mogą być nawet o 100 stopni Celsjusza chłodniejsze. A to tworzy dość zasadniczą różnicę i sprawia, że zestaw ekologicznych filtrów montowanych w dieslach może pracować bardziej efektywnie w zróżnicowanym zakresie warunków drogowych. Przykład? Tlenki azotu będą katalizowane równie skuteczne na zimnym silniku zaraz po rozruchu, co w czasie szybkiej jazdy po autostradzie. Po drugie dwupunktowe cedzenie cząsteczek tlenków azotu sprawia, że spaliny trafiające do atmosfery są zdecydowanie czystsze niż w klasycznych układach napędowych. Dzięki temu motor jest w stanie spełnić wymogi normy Euro 6d-Temp.

Twindosing TDI w Volkswagenie - w jakich silnikach się pojawia?

W technologii Twindosing montowanej w silnikach TDI Volkswagena niezwykle ważne jest to, że 80-proc. redukcja tlenków azotu ze spalin nie jest osiągana w testach laboratoryjnych, a... drogowych. Znajduje to potwierdzenie w badaniach RDE prowadzonych przez pracowników niemieckiego koncernu. W jakich dieslach montowany jest Twindosing? Jako pierwszy technologię otrzymał 2-litrowy motor o oznaczeniu EA288 EVO i mocy 150 koni mechanicznych. Wraz z prezentacją nowego Caddy, do palety dołączyły też warianty o mocy wynoszącej od 75 do 122 koni mechanicznych.