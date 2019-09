Top 10: Dlaczego diesel kopci? Powodów może być kilka!

Zużycie wtryskiwaczy

Układ wtryskowy jest kluczowym elementem każdego diesla. To za sprawą wtryskiwaczy paliwo jest precyzyjnie dawkowane do komory spalania i to one decydują w dużej mierze o mocy czy oszczędności auta. Aparatura jest precyzyjna i naprawdę delikatna. Czasami już jedno tankowanie niskiej jakości paliwa może ją uszkodzić. A wtedy? Wtryski zaczną „lać” paliwem. W efekcie cała mieszanka nie zostanie spalona podczas pracy silnika, a rury wydechowej zacznie wydobywać się czarny dym. Ten nie pojawi się jednak od razu. Najpierw będzie musiał… zatkać filtr cząstek stałych! Usterki wtryskiwaczy mogą narobić kosztownych problemów.

Uszkodzenie filtra cząstek stałych

Filtr cząstek stałych jest świetnie znany na rynku samochodowym od końca lat dziewięćdziesiątych. Jego zadanie jest proste. Najpierw wyłapuje ze spalin cząstki stałe, a po ich nagromadzeniu wszczyna procedurę wypalania. Jej skutkiem jest redukcja szkodliwych związków do dwutlenku węgla i wody. Czemu zatem w autach pojawiają się problemy z DPF-em? Bo choć teoria brzmi idealnie, podczas eksploatacji nie zawsze auto ma idealne warunki do wypalenia osadnika. W efekcie procedura choć zostanie zainicjowana, złogi zamiast zniknąć z wypełnienia filtra, zeszkliwią się w nim i ograniczą jego pojemność. Usterkę DPF-a sygnalizuje kontrolka pojawiająca się na tablicy zegarów. W tym samym czasie silnik może wejść w tryb serwisowy i ograniczyć moc.

Uszkodzenie turbosprężarki

Receptą na moc i oszczędność współczesnych silników jest m.in. turbosprężarka. Ta ma wirnik napędzany spalinami, który zwiększa ilość powietrza wtłaczanego do komory spalania. Co w tym procesie może pójść nie tak? Jeżeli kierowca nie zadba o właściwą kondycję filtra powietrza, drobinki w postaci ziarenek piasku dość szybko wyszczerbią łopatki turbo. W efekcie mechanizm nie będzie w stanie w wystarczającym stopniu nadawać pędu powietrzu. Skutek? Do komory spalania nie dotrze właściwa ilość tlenu, przez co mieszanka paliwowa nie spali się w pełni. Objawem tego stanie się czarny dym pojawiający się za rurą wydechową w momencie dynamiczniejszego przyspieszania.

Turbo przepuszcza olej

Uszkodzenia turbosprężarek mogą być dwojakie. Czasami usterki dotyczą bowiem nie mechaniki, a układu smarowania. Praca obrotowa sprężarki jest możliwa za sprawą oleju. Ten niweluje siły tarcia i chłodzi mechanizm. Może się jednak okazać, że w czasie eksploatacji szczelność obiegu oleju zostanie zaburzona. W efekcie do komory spalania wraz z powietrzem zacznie trafiać dodatek smarowidła. Pierwszym objawem takiego stanu rzeczy stanie się niebieskie zabarwienie spalin. Drugim może być np. tragiczne w skutkach rozbieganie silnika. W tym przypadku motor będzie pracował samoczynnie do momentu wyssania całego oleju z układu smarowania i zatarcia jednostki.