Hamulec ręczny nie trzyma. Co to oznacza?

Hamulec ręczny jest dość prostym mechanizmem. Od dźwigni zamontowanej w kabinie pasażerskiej pociągnięte są linki prowadzące do tylnych kół (najczęściej). Za ich pomocą odbywa się blokowanie hamulców, a w ten sposób pojazd jest utrzymywany w miejscu. Hamulec pomocniczy pozwala dodatkowo zabezpieczyć samochód przed stoczeniem na postoju. A do tego jego sprawność jest wymagana podczas przeglądu technicznego. Mimo wszystko to też układ, który z czasem ulegnie usterce. A wtedy warto, aby kierowca wiedział z czego ona wynika.

Czemu hamulec ręczny nie trzyma?

zerwana linka - gdy hamulec ręczny nie trzyma, często winne usterki są zerwane linki - które korodują pod wpływem działania np. soli sypane zimą na drogi . W takim przypadku mechanizm nie jest w stanie zablokować tylnych kół. W usunięciu usterki pomoże jedynie wymiana linek.

konieczna regulacja - źle wyregulowany hamulec ręczny powoduje, że dźwignia sprawia wrażenie luźnej. Do regulacji służy specjalna śruba. Są też pojazdy wyposażone w system samoregulacji - jeżeli przy ich zastosowaniu dźwignia nadal pracuje bez oporu, to oznacza jego awarię.

uszkodzona śruba regulacyjna - jej zablokowanie w jednej z pozycji w wyniku np. zapieczenia powoduje, że hamulec ręczny nie trzyma. Konieczna jest wymiana śruby.

zużyte szczęki hamulcowe - skrajnie zużyte szczęki mają zbyt małą powierzchnię styku lub nie stykają się z bębnem. W takim przypadku nie ma mowy o działaniu hamulców w ogóle.