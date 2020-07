Hamulec ręczny trzyma na jedno koło. Co zrobić?

Hamulec ręczny jest jednym z podstawowych układów sprawdzanych podczas przeglądu. Temu nie można się jednak dziwić. W końcu to za jego sprawą można np. unieruchomić pojazd w czasie postoju. W starszych autach często to on powoduje problemy. Przykład? Zdarza się, że hamulec ręczny trzyma na jedno koło. Co w takim przypadku? Przede wszystkim kierowca powinien jak najszybciej udać się do mechanika.

Brak reakcji ze strony prowadzącego sprawi, że dojdzie do uszkodzenia elementów ciernych układu hamulcowego, a nawet opon. Do tego nadal konieczna będzie naprawa części związanych z pracą hamulca ręcznego. Skutek? W ten sposób naprawa w warsztacie będzie kosztować nawet tysiąc złotych.





Hamulec ręczny trzyma na jedno koło - usterki: