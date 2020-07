Czy można spalić hamulec ręczny? W pewnym sensie tak...

Hamulec ręczny ułatwia ruszanie na wzniesieniu lub stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas postoju. Niestety może się zdarzyć tak, że kierowca po ruszeniu z miejsca zapomni go odblokować i pomimo komunikatu z komputera pokładowego będzie kontynuował jazdę. Zatem czy można spalić hamulec ręczny? Samego ręcznego nie. To w końcu jedynie linka, która odpowiada za zaciśnięcie się tylnych tarcz lub bębnów. Nieco gorzej ma się sytuacja w przypadku samych elementów ciernych. Bo te jazda na ręcznym jest w stanie dość skuteczne uszkodzić.

Czy można spalić hamulec ręczny? Nie, ale hamulce już tak!

Pierwszym z objawów jazdy na zaciągniętym hamulcu ręcznym jest zapach spalenizny pojawiający się w okolicy kół. Nie można się mu jednak dziwić. Jazda na zaciśniętych hamulcach potęguje ilość temperatury działającej na tarcze czy bębny. Skutek? Bardzo często w wyniku przegrzania może dojść do odkształcenia się tarcz, ewentualnie zeszklenia klocków hamulcowych. Spalić można również bębny i szczęki - jeżeli te zostały w samochodzie zamontowane.





Co w sytuacji, w której jazda na hamulcu ręcznym uszkodzi hamulce? Te tak naprawdę nadają się wyłącznie do wymiany. Zeszklone klocki zdecydowanie osłabią bowiem siłę hamowania i mogą zadecydować o kolizji. Oczywiście kierowcy czasami poszukują tańszych rozwiązań. Przykład? Przetaczają tarcze, a w klockach starają się zetrzeć zeszkloną powierzchnię. Jeżeli obydwa procesy zostaną wykonane fachowo i symetrycznie, nie powinno to wpłynąć na wadliwą pracę układu hamowania.