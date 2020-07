Zerwana linka hamulca ręcznego: objawy i koszty naprawy

Hamulec ręczny jest ważnym elementem wyposażenia pojazdu. To za jego sprawą kierowca może np. bez większych problemów ruszyć na wzniesieniu, ewentualnie dodatkowo zabezpieczyć auto w czasie postoju na pochyłości. Niestety ręczny w samochodzie jest elementem eksploatacyjnym. A to oznacza, że po kilku latach może dojść do jego awarii. Jakie są możliwe usterki? Listę otwiera zerwana linka hamulca ręcznego.

Zerwana linka hamulca ręcznego - objawy:

rączka hamulca ręcznego jest "luźna" - tak jakby nie była połączona z kołami,

hamulec ręczny po zaciągnięciu nie utrzymuje pojazdu na miejscu, samochód mimo wszystko może się np. stoczyć ze wzniesienia.



Zerwana linka hamulca ręcznego - koszty naprawy:

W przypadku samochodów popularnych koszt naprawy zerwanej linki hamulca ręcznego na ogół nie jest wysoki. Dla przykładu linka dedykowana Oplowi Astrze J kosztuje minimum 68 złotych, a linki wraz z prowadnicą gotowe do montażu w Citroenie C5 zostaną wycenione na jakieś 150 złotych. Ile trzeba zapłacić za pomoc mechanika? Ceny są zróżnicowane. W zależności od miasta warsztat może wystawić rachunek opiewający na kwotę wynoszącą od 30 do 120 złotych.