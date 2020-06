Krzywe tarcze hamulcowe: objawy i powody uszkodzenia

Szok termiczny: Efektem hamowania jest spowolnienie auta, ale i wytworzenie ciepła. A gdy rozgrzane nawet do 500 stopni Celsjusza tarcze spotkają się np. z zimną kałużą, doznają szoku termicznego i wykrzywiają się.

Zużyte tarcze: Tarcze w miarę eksploatacji stają się coraz cieńsze. To oznacza, że łatwiej przegrzewają się i jeszcze łatwiej potrafią ulegać deformacji.

