Wady i zalety elektrycznego hamulca postojowego

Elektryczny hamulec ręczny spełnia te same założenia, co jego klasyczny, mechaniczny odpowiednik. Urządzenie to służy do unieruchomienia pojazdu, a w razie wystąpienia sytuacji krytycznej, uniemożliwiającej użycie podstawowego układu hamulcowego, ma umożliwić zatrzymanie auta. Na rynku chyba już nie ma producenta, który nie stosowałby elektrycznie sterowanego hamulca ręcznego w swoich pojazdach.

Jakie zalety ma elektryczny hamulec ręczny?

Jedną z zalet tego rozwiązania jest jego estetyka. Do obsługi elektrycznego hamulca ręcznego wystarczy przycisk, a nie jak w przypadku klasycznego "ręcznego" dźwignia. To pozwala projektantom tworzyć ładniejsze projekty wnętrz. Sterowanie przyciskiem zwalnia kierowcę od używania siły - wystarczy pociągnąć lub wcisnąć przełącznik a silnik elektryczny zaciągnie linkę lub siłowniki w zaciskach zablokują koła.

Elektrycznie sterowany hamulec ręczny może też być sterowany automatycznie, dzięki czemu po wyłączeniu silnika komputer sam uruchomi urządzenie, tym samym zabezpieczając nasz pojazd przed stoczeniem. Dzięki elektrycznemu "ręcznemu" możliwe jest też łatwiejsze ruszanie pod wzniesienie - albo komputer sam zablokuje koła i odblokuje je tuż po ruszeniu, albo sami możemy uruchomić urządzenie, jego odblokowanie nastąpi w chwili ruszenia.

Jeśli będzie miała miejsce sytuacja, że podstawowy układ hamulcowy odmówi posłuszeństwa, będziemy zmuszeni do skorzystania z hamulca ręcznego. Ten elektrycznie sterowany ma tę zaletę, że nie doprowadza do zablokowania kół w trakcie wytracania prędkości. Wymuszenie tego trybu pracy elektrycznego "ręcznego" następuje w trakcie trzymania przycisku w pozycji uruchomienia układu.

Jakie wady ma elektryczny hamulec ręczny?

Jedną z wad tego rozwiązania, którzy dostrzegą kierowcy lubiący sportowy styl jazdy, jest brak możliwości zablokowania tylnych kół, co uniemożliwia np. zaciśnięcie zakrętu lub gwałtowne przestawienie auta w poprzek dotychczasowego kierunku jazdy.

Kolejna wada elektrycznie sterowanego hamulca pomocniczego jest koszt jego serwisowania. Przy ujemnych temperaturach wilgoć dostająca się do pancerzy linek hamulcowych i elektrycznych siłowników zamarza, uniemożliwiając odblokowanie hamulca. Kontrola i smarowanie mechanizmu może kosztować 150-200 zł, z kolei naprawa takiego układu może się wiązać z wydaniem kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych.

Problem z elektrycznym hamulcem ręcznym może się dodatkowo pojawić w przypadku samochodu ze słabym akumulatorem - w takiej sytuacji układ nie odblokuje kół i nie pozwoli na ruszenie.