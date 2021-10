Na jaką długość świecą światła drogowe? Oto pytanie postawione przed dzisiejszym materiałem. Sprawdźmy.

Na jaką długość świecą światła drogowe?

Na jaką długość świecą światła drogowe? To oczywiście może zależeć od producenta. Czysta teoria jest jednak taka, że w warunkach dobrej przejrzystości powietrza powinny być one widoczne z odległości co najmniej 150 metrów. Kiedy używać świateł drogowych? Zasady są proste. Kierowca może zwiększyć pole widzenia w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonej drodze pod warunkiem, że nie będzie oślepiał innych użytkowników drogi. Innych, czyli wszystkich – kierowców, rowerzystów, motocyklistów, pieszych, a nawet prowadzących pojazdy szynowe czy środki transportu wodnego.

Automatyczne światła drogowe: jak działają?

Najnowszym krzykiem mody są automatycznie włączane światła drogowe. I zasady działania są dwie:

komputer monitorujący drogę za pomocą kamery po prostu włącza i wyłącza klasyczne światła drogowe,

komputer monitoruje drogę, ale światła drogowe są włączone cały czas – jedynie ich snop światła jest wycinany dla innych użytkowników drogi. W takim przypadku na pobocze działają światła drogowe, a fragment drogi mijania. System ten jest dostępny z reflektorami LED-owymi.

Mandat za światła drogowe

Intensywność pracy świateł drogowych sprawia, że ryzyko oślepienia kierującego jadącego z przeciwnego kierunku jazdy w nocy jest ogromne. Właśnie dlatego ich prawidłowe używanie to wymóg prawny, który został obwarowany mandatem. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami oznacza 200 zł i 3 punkty karne.