Stacje ładowania: dogonimy Niemców dopiero po 2150 roku

Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce nie powstają zbyt dynamicznie. A to prowadzi do wniosku, że Niemcy są o 130 lat do przodu.

Stacje ładowania w Polsce? Dogonimy Niemców za 130 lat! Statystyki nie wyglądają dobrze. W tym roku w Polsce powstaje statystycznie mniej niż jedna stacja dla elektryków dziennie. Dla porównania na skali całej Europy dziennie przyrasta aż 411 tego typu punktów! I jeżeli to tempo zostanie utrzymane, polska infrastruktura dogoni niemiecką dopiero za... 130 lat. A to nie koniec, obecnie w Polsce znajduje się 0,8 proc. wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania w Unii Europejskiej. Czemu stacji ładowania w Polsce jest tak mało? Przeszkody? Stacje ładowania w Polsce buduje się wolno, bo na przeszkodzie staje proces wypełniania wszystkich formalności i pozwoleń. Bez usprawnień w tej kwestii ciężko będzie przyspieszyć proces. Poza tym bariery rozwojowe są jeszcze dwie. Po pierwsze chodzi o to, że na razie nikt budową stacji nie jest zainteresowany. Inwestycja jest na tyle duża, że jej zwrot to perspektywa nie kilku, a raczej kilkudziesięciu lat. Po drugie w Polsce rynek e-pojazdów to nadal margines. Jaka jest szansa dla stacji ładowania w Polsce? Kto może zwiększyć zbyt samochodów elektrycznych? Eksperci nie mają wątpliwości, że głównym graczem staną się firmy - to do nich należy 70 - 80 proc. rynku nowych pojazdów w Polsce. Obecnie jedynie 2 proc. małych i 3 proc. średnich przedsiębiorstw ma we flocie samochody w pełni elektryczne, to już 20 proc. firm rozważa wybór pojazdów tego rodzaju (dane raport PKO Leasing). Aż 26 proc. badanych posiadających takie auta wskazuje na chęć zakupu „elektryka” w ciągu 12 miesięcy. Można więc założyć, że Ci, którzy już go mają nie żałują zakupu i są skłonni rozwijać flotę takich pojazdów. Poza tym firmy od kilku lat napędzają rozwój elektromobilności w Polsce - w 2020 roku odpowiadali za rejestrację aż 85 proc. nowych samochodów elektrycznych. - ocenia Karol Kubiak Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Technicznych ze SPIE Building Solutions. Wolna z szybka stacja ładowania: jakie są różnice? Jakie stacje ładowania samochodów elektrycznych buduje się w Polsce? W tym roku operatorzy stawiali przede wszystkim na wolniejsze ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW - było ich 68 proc. Szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC) stanowiły 32 proc. nowych punktów w roku 2021. Czemu tak wygląda proporcja? Bo ładowarki prądu przemiennego (AC) mają mniejsze rozmiary, są tańsze w zakupie i działają na podstawowej taryfie za prąd. Przewaga ładowania prądem stałym (DC)? Oferują moc ładowania do 350 kW - co drastycznie skraca czas postoju przy stacji. Źródło: Materiały prasowe SPIE Building Solutions Zobacz również: System autonomicznego parkowania. Ford ma pomysł!

