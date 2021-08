Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

Check engine: kiedy się zapala?

Pomarańczowa kontrolka w kształcie silnika potrafi zaświecić się na tablicy zegarów. Czasami świecie się i gaśnie, a czasami świeci się i nie chce zgasnąć. Co zrobić gdy pojawi się check engine? Czy można jeździć? To wszystko zależy od tego, jaką usterkę może oznaczać problem i czy pojawiają się jakieś objawy dodatkowe. Poza tym znaczenie ma fakt czy kontrolka świecie się na stałe, czy nie.

Check engine: czy można jeździć?

Czy można jeździć z check engine? Z pewnością nie latami. Jeżeli kontrolka świeci się od czasu do czasu i pojawi się podczas podróży, raczej można ją kontynuować. Po powrocie do domu kierowca powinien jednak pojawić się u mechanika - w celu sprawdzenia co się dzieje z autem. Kiedy podróż należy bezwzględnie przerwać? Gdy kontrolka check engine świeci się na stałe, a do tego silnik zaczyna szarpać lub np. gasnąć.

Check engine: jakie usterki oznacza?

problemy z katalizatorem,

uszkodzenie sondy lambda,

przepalenie cewki zapłonowej,

uszkodzenie przepływomierza,

awaria świec zapłonowych lub przewodów,

problem z turbosprężarką,

w autach o zasilaniu LPG.