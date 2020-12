Aby przekonać się o tym, jak duża jest ilość aut ze źle wyregulowanymi światłami na polskich drogach, wystarczy wyjechać za miasto wieczorem. Co w tym złego? Źle ustawione światła oślepiają innych użytkowników drogi. A jako że w ten sposób tworzone jest niebezpieczeństwo, kierowca może zostać ukarany przez policję. Mandat sięga 500 złotych, a dodatkowo pojazd może mieć odebrany dowód rejestracyjny. Jak uniknąć kary? Wystarczy od czasu do czasu kontrolować poprawność pracy świateł. Co ważne, nie trzeba do tego ani specjalistycznego sprzętu, ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczy śrubokręt i ściana.

Jak ustawić światła w samochodzie na ścianie? Instrukcja krok po kroku

podjedź przodem pojazdu do ściany, najlepiej żeby powierzchnia, na której stoi auto, była równa, odległość auta od ściany powinna wynosić 10 metrów,

włącz światła mijania,

ustaw regulator ich wysokości na 0 - pozycja neutralna,

podjedź do ściany jak najbliżej,

zaznacz na ścianie punkty odpowiadające żarnikom żarówki i oś pojazdu (najczęściej logo nad grillem),

odjedź autem o jakieś 10 metrów,

granica światła i cienia powinna znajdować się 10 cm poniżej oznaczonych wcześniej środkom reflektorów,

jeżeli tak nie jest, musisz wyregulować reflektor przy pomocy śrub regulacyjnych zamontowanych w jego obudowie, gdy nie umiesz sam tego zrobić, zawsze możesz zlecić to zadanie pracownikowi stacji kontroli pojazdów.