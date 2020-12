Jak skasować inspekcję w VW Phaetonie?

Komputer pokładowy w samochodzie jest ustawiony w taki sposób, że co określony przebieg lub czas przypomina kierowcy o konieczności wykonania przeglądu olejowego. Co jednak w sytuacji, w której środek smarny był niedawno wymieniany, bo właściciel pojazdu postanowił np. skrócić interwał wizyt serwisowych? Przy każdym rozruchu będzie musiał czytać komunikat przypominający o konieczności umówienia przeglądu w ASO. Oczywiście da się temu zaradzić. W przypadku Volkswagena Phaetona kasowanie inspekcji nie jest jednak takie proste.

Do kasowania inspekcji konieczny jest... komputer!

W większości modeli niemieckiej marki kasowanie komunikatu dotyczącego wizyty olejowej w serwisie odbywa się za pomocą odpowiedniej kombinacji zakładającej kręcenie kluczykiem w stacyjce oraz naciskanie przycisków zamontowanych przy zegarach. W przypadku Phaetona to jednak nie działa. Najbardziej zaawansowany model Volkswagena wymaga bowiem... podłączenia do komputera diagnostycznego. Skasowanie inspekcji jest możliwe dopiero z tego poziomu. Całe szczęście polega na tym, że kierowca nie musi mieć mocno zaawansowanego diagnoskopu - wystarczą proste programy wgrywane na laptopa oraz kabel z podłączeniem do złącza diagnostycznego.





Jak usunąć inspekcję w VW Phaetonie?

Po połączeniu się z komputerem w pojeździe należy: