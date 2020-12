Czy ładować akumulator przed zimą? Odpowiadamy.

Czy doładowywać akumulator przed zimą?

Zima jest zdecydowanie tym momentem w roku, w którym problemy z akumulatorem uwidocznią się w sposób szczególny. Jak im zapobiec? Część kierowców uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu naładować akumulator przed zimą. Tylko czy to bezpieczne? Wszystko zależy od sposobu ładowania. Właściwie dobrane natężenie prądu i długie ładowanie nie zaszkodzą baterii, a wręcz mogą jej pomóc. Bo permanentnie niedoładowany akumulator też może się uszkodzić. Doładowanie baterii przed zimą da z kolei właścicielowi pojazdu pewność, że silnik - przynajmniej przez pewny czas - będzie miał właściwe zapasy prądu, aby odpalić w mroźny poranek.

Jak sprawdzić akumulator przed zimą?

Bardzo ważnym elementem zimowego przygotowania auta powinno być sprawdzenie akumulatora. Jak to zrobić? Wystarczy, że właściciel auta ma miernik i odrobinę wiedzy. W przypadku silnika wyłączonego napięcie powinno wynosić 12,4 - 12,6 V. Po rozruchu nie powinno spaść poniżej 10 V. W akumulatorach obsługowych (z otwieranymi celami) istnieje możliwość kontroli stanu elektrolitu. Do pomiaru jego gęstości używa się aerometru - kosztuje kilkanaście złotych. Prawidłowa wartość to 1,28 g/cm3. Wskazanie niższe niż 1,25 g/cm3 wskazuje na problemy z baterią. Akumulator można sprawdzić na jeszcze jeden sposób - przy pomocy testera obciążeniowego. Tego typu urządzenia są drogie, ale powinny się znaleźć w większości warsztatów.





Jak zabezpieczyć akumulator przed zimą?

Metod zabezpieczania akumulatora przed zimą jest wiele. Które są skuteczne? Specjalny pokrowiec, ewentualnie przykryć baterię kocem. Metoda nie jest skuteczna w stu procentach, mimo wszystko może zwiększyć temperaturę akumulatora w stosunku do temperatury otoczenia o kilka stopni - a te kilka stopni może zadecydować o porannym rozruchu. Czy sens ma np. podkładanie styropianu? Niestety nie. To metoda nieskuteczna, szczególnie że w takim przypadku warstwa termiczna ochroni wyłącznie jedną ze ścian baterii.

Jak dbać o akumulator zimą?

Scenariuszem idealnym jest posiadanie ogrzewanego garażu. Pojazd trzymany w temperaturze kilku stopni na plusie z pewnością nie będzie miał problemów z porannym rozruchem. Niestety większość kierowców w Polsce nie ma możliwości garażowania pojazdu. Jak wtedy dbać o akumulator samochodowy zimą? Warto pamiętać o tym, aby samochód jeździł nie tylko na krótkich dystansach. Długie trasy są wskazane z uwagi na ładowanie! Poza tym można wymontowywać baterię podczas dłuższych postojów pojazdu na zewnątrz i dbać o regularne doładowywanie w domu. Demontaż z pewnością nie jest łatwy czy szybki, ale to jedna ze skuteczniejszych metod w przypadku rzadko eksploatowanych samochodów.