Odpalanie silnika kablami. Jak zrobić to poprawnie?

Gdy tylko temperatura zbliży się w okolice zera, na parkingach da się zauważyć auta, które zamiast odpalać, bardzo powolnie kręcą rozrusznikiem. To musi oznaczać zbyt słabo naładowany akumulator. Co w takim przypadku? Aby pojazd mógł ruszyć z miejsca, konieczne jest odpalenie silnika na kable. Czemu akumulator ujawnia problemy dopiero w sezonie chłodnym? Bo niska temperatura "ukrywa" część potencjału baterii. A sama niesprawność może wynikać ze zbyt słabego naładowania, ewentualnie wcześniejszego uszkodzenia akumulatora.

Jak uruchomić silnik na kable? O czym pamiętać?

Do odpalenia silnika na kable konieczne są oczywiście... same przewody. Te są dostępne w każdym markecie. W przypadku produktów najtańszych powstaje jednak pytanie o jakość. Cienkie przewody mogą nie poradzić sobie z doładowaniem baterii w pojeździe, a tym samym rozruch nadal nie będzie możliwy. Podczas zakupu warto wybrać zatem takie kable, które zostały wyposażone w grube przewody, będące w stanie przewodzić prąd o wysokim natężeniu. Co gdy kierowca nie ma kabli w ogóle? Może poprosić o pomoc kierowcę, który posiada swoje, ewentualnie w celu rozruchu wezwać taksówkę. Taka usługa kosztuje przeciętnie 20 - 30 złotych.





Jak odpalać z kabli? Opis krok po kroku: