Jakie mamy światła w samochodzie?

Jakie są światła w samochodzie?

Natężenie ruchu panujące na europejskich drogach sprawia, że kluczowa staje się nie tylko widoczność, ale i widzialność. A to prowadzi nas do roli, jaką pełnią światła w samochodzie. Za ich sprawą kierowca oświetla otoczenie, ale też pokazuje innym użytkownikom drogi swoją pozycję na jezdni oraz planowane manewry. A wielość tych funkcji sprawia, że w przeciętnym samochodzie może być aż 13 różnych świateł. Wszystkie omówimy poniżej.

Rodzaj świateł w aucie:

światła pozycyjne/postojowe - wyznaczają pozycję pojazdu na jezdni lub w jej pobliżu w czasie zatrzymania lub postoju,

światła do jazdy dziennej - światła, które powinny być włączone w czasie od świtu do zmierzchu,

światła mijania - światła, na których auto w Polsce powinno być eksploatowane przez całą dobę, po zmierzchu tylko w pojazdach posiadających światła do jazdy dziennej, oświetlają co najmniej 40 metrów przed pojazdem,

światła drogowe/długie - światła dłużące do dodatkowego oświetlenia drogi, można ich używać w nocy poza terenem zabudowanym w taki sposób, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi, oświetlają co najmniej 100 metrów przed pojazdem,

kierunkowskazy - za ich pomocą kierowca wskazuje kierunek jazdy i sygnalizuje manewry,

światła awaryjne - należy je włączyć podczas awaryjnego postoju,

światła stopu - uruchamiane za każdym razem, gdy kierowca wciśnie pedał hamulca,

światła przeciwmgłowe - przednie doświetlają drogę w sytuacji, w której na drodze panuje mgła, tylne sprawiają, że auta jadące za pojazdem widzą jego pozycję na drodze,

światło cofania - uruchamiane za każdym razem, gdy kierowca wrzuci bieg wsteczny,

światła odblaskowe - zwiększają widoczność pojazdu po zmroku na drodze,

światła obrysowe - wyznaczają linię boczną pojazdów długich np. dostawczych.

Jak włączyć światła w samochodzie?

Ilość świateł występujących w pojeździe może przytłoczyć początkującego kierowcę. Producenci doskonale o tym wiedzą. Właśnie dlatego starają się dbać o maksymalną intuicyjność ich obsługi. Przykład? Dobry pochodzi z Niemiec. Grupa Volkswagena jest znana np. z przełącznika zespolonego - za jego pomocą steruje się pracą większości świateł. Poza przełącznikiem zespolonym pozostają np. kierunkowskazy czy światła drogowe wybierane manetkami.





Światła w samochodzie: jak używać?

Na tym jednak rynkowe standardy nie kończą się. Bo są też światła, które uruchamiają się automatycznie po rozruchu lub wybraniu określonej funkcji pojazdu. Przykład? Do takich należą światła do jazdy dziennej, obrysowe, stopu czy cofania. Znane są też takie, których obsługa nie jest w ogóle konieczna. Zaliczyć do nich można światła odblaskowe. Kluczem do sukcesu jest też nowoczesna technologia i systemy automatycznego uruchamiania reflektorów. Pojazd jest wyposażany w czujnik natężenia światła i sterownik. Urządzenie kontroluje jasność i na tej podstawie włącza światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe.