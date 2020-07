Choć światła montowane w samochodach kierowanych na rynek brytyjski mają asymetryczny snop światła, asymetria ta jest odwrotna od tej, stosowanej w przypadku Europy kontynentalnej. A to oznacza, że samochód taki na dłuższą metę nie może poruszać się po drogach chociażby Polski - bo będzie oślepiać innych kierowców. Remedium? Idealnie byłoby zmienić światła na takie, które są dostosowane do ruchu prawostronnego. Niestety to może być zaporowo drogie. Bo gdy właścicielowi auta nie uda się kupić reflektorów używanych, koszty będą liczone w tysiącach złotych.

Jak przerobić światła? A może wystarczą naklejki?

Odpowiedź na pytanie jak przerobić światła angielskie na europejskie może być jednak dużo prostsza. Wystarczy zastosować np. specjalne naklejki, które zmieniają sposób rozpraszania światła przez reflektor. W tym punkcie należą się jednak dwie uwagi. Po pierwsze to rozwiązanie zdecydowanie krótkofalowe. Po drugie nadaje się przede wszystkim wtedy, gdy kierowca przyjeżdża do kraju anglikiem na chwilę. Na szczęście alternatyw jest więcej. I niektóre z nich nie wiążą się z dużymi nakładami finansowymi.





Jak przerobić światła angielskie na europejskie?