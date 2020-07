Centralny zamek nie działa z pilota. Jaką usterkę to oznacza?

Wyobraźcie sobie, że podchodzicie do samochodu, naciskacie przycisk na pilocie, a pojazd nie reaguje. Co w sytuacji, w której centralny zamek nie działa z pilota? Jeżeli nie mówimy o pilocie sprzężonym z alarmem, zawsze możecie otworzyć drzwi przy pomocy kluczyka. To jednak nie zwalnia prowadzącego z innego obowiązku, a mianowicie znalezienia źródła usterki.

Centralny zamek nie działa z pilota - przyczyny:

bardo możliwe, że winny jest pilot: pilot może mieć po prostu zbyt słabe lub wyładowane baterie, zdarza się, że piloty ze zbyt słabymi bateriami rozprogramowują się, pilot może też ulec uszkodzeniu - popsuje się np. połączenie z przyciskiem na płytce,

winne problemów z centralnym zamkiem bywają uszkodzone moduły komfortu: najczęściej dzieje się tak, gdy komputer zostanie zalany wodą.



Wymiana baterii w pilocie kosztuje grosze. Samodzielnie kierowca może też poradzić sobie z programowaniem urządzenia - instrukcje można znaleźć na forach internetowych. Zdecydowanie droższym scenariuszem jest ten, w którym centralny zamek nie działa z pilota, a winne jest uszkodzenie pilota lub modułu komfortu. Doszczelnienie komputera BSI lub zakup nowego kluczyka z pilotem i jego programowanie może kosztować nawet 600 - 700 złotych.