Jak wymienić baterie w kluczyku Audi? Zrób to sam!

Kluczyka stosowanego w samochodach Audi chyba żadnemu motomaniakowi przedstawiać nie trzeba. W większości przypadków to tzw. scyzoryk. Co to znaczy? Kluczyk na pierwszy rzut oka wygląda jak niewielki pilot - posiada przycisk odblokowujący i blokujący zamki oraz otwierający klapę bagażnika. Poza tym w razie potrzeby prowadzący może otworzyć grot, który pasuje do zamka w drzwiach oraz stacyjki. Kluczyk scyzoryk jest wyposażony w wewnętrzną baterię - o niskim stanie jej naładowania informuje komputer pokładowych podczas rozruchu. Co wtedy? Konieczna jest wymiana.

Jak wymienić baterie w kluczyku Audi? Instrukcja krok po kroku dla scyzoryka DL2032:

przy pomocy śrubokręta płaskiego (ewentualnie podobnie wyglądającego narzędzia) podważ obudowę, ta znajduje się po stronie logo Audi, obudowę trzeba podważyć w dwóch punktach: tam gdzie chowa się grot oraz po stronie mocowania do breloka,

po zdjęciu obudowy wyjmij znajdującą się w niej baterię i wymień ją na nową, podczas pracy będziesz potrzebować baterii CR2032,

złóż całość,

sprawdź czy kluczyk działa prawidłowo - zamyka i otwiera auto oraz odpala silnik