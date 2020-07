Zmatowiałe reflektory: twoje auto nie przejdzie przeglądu!

Światła w samochodzie nie mają łatwego życia. Ich klosze są narażone na działanie kamieni wyrzucanych przez koła innych pojazdów, środków chemicznych, a w tym soli drogowej czy promieni słonecznych. Skutek? To po kilku latach eksploatacji prowadzi do zmatowienia reflektorów. Warto w tym punkcie zaznaczyć dwa aspekty. Po pierwsze bardziej podatne na powstawanie efektu matowienia są klosze plastikowe - szklane wytrzymują zdecydowanie dłużej.

Zmatowiałe reflektory - problem poważniejszy niż myślisz!

Po drugie zmatowiałe reflektory to nie tylko problem estetyczny. Tak, samochód wygląda zdecydowanie gorzej - tak, jakby miał dużo większy przebieg „na karku”. Z drugiej strony zmatowienie ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo jazdy. W końcu ogranicza przepływ światła i sprawia, że podczas jazdy nocą zszadziałe klosze w mniejszym stopniu oświetlają drogę. Wpływ na bezpieczeństwo sprawia, że zmatowiałe reflektory mogą się stać powodem do wycofania pojazdu z ruchu. A to oznacza kłopoty podczas corocznego przeglądu, ewentualnie kontroli drogowej.





Zmatowiałe reflektory stanowią podstawę dla diagnosty do nieprzedłużenia ważności badania technicznego. W czasie kontroli drogowej funkcjonariusze policji mogą nie tylko zatrzymać dowód rejestracyjny, ale również ukarać prowadzącego mandatem karnym opiewającym na kwotę od 20 do 500 złotych.