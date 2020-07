Centralny zamek nie zamyka jednych drzwi. Jak to naprawić?

Budowa centralnego zamka w samochodzie jest niezwykle prosta. Tak, być może jest on sterowany falami radiowymi za pośrednictwem sterownika. Dużo częściej uszkodzenia dotyczą jednak siłowników elektrycznych zamontowanych w każdych drzwiach. To nic innego jak silniczki, które posiadają przekładnie i dźwigienki. Czemu się psują? Zużywają się w sposób naturalny i często po dekadzie lub więcej eksploatacji.

Centralny zamek nie zamyka jednych drzwi? Ceny części są… niskie!

Gdy centralny zamek nie zamyka jednych drzwi, bardzo łatwo namierzyć jest źródło problemu. To siłownik zamontowanych w tych konkretnych drzwiach. Jeżeli chodzi o naprawę, w pierwszej kolejności mechanik powinien obejrzeć mechanizm. Być może uda się go naprawić. Alternatywnym wyjściem jest wymiana. Ceny zamienników zaczynają się już od niespełna 20 złotych. Najtańszych mechanizmów nie warto jednak wybierać. Bardzo często są naprawdę niskiej jakości - przez to mogą pracować głośniej niż fabryczne, a do tego szybciej zepsują się.





W sytuacji, w której centralny zamek nie zamyka jednych drzwi, dużo lepiej jest postawić na część oryginalną. I oryginalna nie oznacza w tym przypadku ceny zaporowej. Ceny starują bowiem już od 30 - 40 złotych. W skrajnym przypadku część typu OE może kosztować 180 - 190 złotych. Oryginalny, ale używany siłownik? W tym przypadku ceny startują już od 5 - 6 złotych. Pozostaje jednak pytanie o trwałość. Mechanizmy z drugiej ręki są już bowiem w pewnym stopniu zużyte.