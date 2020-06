Jak wymienić żarówkę H7 w Passacie B6? Zrób to sam!

Choć Volkswagen Passat B6 był jednym z tych modeli, które zaczęły popularyzować reflektory ksenonowe, nadal w tym aucie wymagały one dotkliwej dopłaty. A to oznacza, że spora część kierowców zdecydowała się na klasyczne światła halogenowe. Te były wyposażane w żarówki H7, które przy intensywnej eksploatacji należało wymieniać nawet co kilka miesięcy. Zatem jak wymienić żarówkę H7 w Passacie B6? Poniżej przedstawiamy schemat, w oparciu o który właściciel samochodu może zrobić to sam!

Jak wymienić żarówkę H7 w Passacie B6? Instrukcja krok po kroku:

otwórz maskę,

znajdź reflektor, w którym zużyła się żarówka,

zdejmij gumową osłonę z reflektora,

pod nią umieszczony jest plastik dokujący żarówkę, odkręć plastikową osłonę z żarówką, wymień żarówkę ściągając ją ze złącza elektrycznego, w przypadku lamp halogenowych będzie to żarówka H7, pamiętaj, aby nie dotykać szklanej bańki żarówki - to skróci jej trwałość,

złóż całość w odwrotnej kolejności, tj.: wkręć plastikową osłonę z żarówką na swoje miejsce, załóż gumową osłonę,

sprawdź czy światło działa prawidłowo.