Przycisk pod pedałem gazu. Do czego służy kickdown?

Historia przycisku pod pedałem gazu zaczęła się lata temu i dotyczyła samochodów wyposażonych w automatyczną przekładnię starego typu. Jaka była jego rola? Gdy kierowca chciał wykorzystać pełnię mocy silnika - bo np. szykował się właśnie do wyprzedzania - wciskał pedał gazu do końca, a wraz z nim uruchamiał przycisk kickdown. To stanowiło sygnał dla przekładni i układu napędowego, że trzeba redukować przełożenia. Niższy bieg oznaczał wyższe obroty silnika oraz możliwość dynamiczniejszego przyspieszenia.

Przycisk pod pedałem gazu - to nie tylko automat!

Z czasem funkcja kickdown zaczęła być jednak usuwana z rynku motoryzacyjnego. Powód? Automatyczne skrzynie biegów zmieniły się. Zaczęły pracować szybciej, miały elektroniczne i precyzyjne sterowanie, a przez to same były w stanie wykrywać te momenty podczas jazdy, w których kierowca chce korzystać z pełni możliwości silnika. Czy to oznacza, że przycisk pod pedałem gazu zniknął na dobre? No właśnie nie. Teraz jednak zmieniła się jego rola.





Przycisk pod pedałem gazu obecnie znajdą również kierowcy samochodów posiadających skrzynię manualną. W jakim celu jest stosowany? Pojawia się w pojazdach wyposażonych w ogranicznik prędkości. Pełni tam rolę czegoś na kształt buforu bezpieczeństwa. Bo pełne wciśnięcie pedału gazu i uruchomienie przycisku kickdown sprawia, że praca ogranicznika zostaje przerwana, a kierowca może przyspieszyć ponad zadaną prędkość.