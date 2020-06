Jak wymienić ksenony w BMW E60? Oto instrukcja krok po kroku

Żarnik ksenonowy lepiej oświetla drogę, a do tego powinien pozwolić na jakieś 2000 godzin jazdy. To czterokrotnie dłużej od czasu, który oferuje żarówka halogenowa H7. Niestety ksenony mają pewną wadę. Po pierwsze są droższe. Żarniki D2S i D1S stosowane w BMW E60 kosztują od 100 do nawet przeszło 500 złotych za sztukę! Po drugie ksenony po przepaleniu okazują się trudniejsze w wymianie. Czy kierowca musi wymieniać je sam? Może poprosić o pomoc mechanika - to kosztuje zazwyczaj około 100 złotych za dwie lampy.

Jak wymienić ksenony w BMW E60? Instrukcja krok po kroku:

otwórz maskę,

odkręć śruby mocujące reflektor: najpierw dolne - nie odkręcaj ich jednak do końca, później śruby górne,

po odkręceniu reflektora ostrożnie wyjmij go,

znajdź tzw. duże złącze wtykowe i zdemontuj je: przesuń pałąk blokujący w lewo, zdejmij dużą pokrywę,

poluzuj pałąk zapłonnika,

odkręć zapłonnik obracając go w lewo,

zdejmij zapłonnik z żarnika,

otwórz klamrę żarnika i wymień żarnik na nowy, pamiętaj, aby nie dotykać palcami szklanej bańki!

złóż całość w odwrotnej kolejności: załóż klamrę żarnika, załóż i zakręć zapłonnik, a następnie zablokuj go przy pomocy pałąka, załóż pokrywę i duże złącze wtykowe, wsadź reflektor na miejsce i przykręć go,

sprawdź czy nowy żarnik działa prawidłowo.