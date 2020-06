Jak wymienić żarówkę w Hyundaiu i30 I? Opisujemy krok po kroku!

Koreańczycy podczas planowania przestrzeni pod maską Hyundaia i30 pierwszej generacji, ewidentnie nie wykazali się zmysłem planistycznym. Skutek? O tym przekona się każdy kierowca, który będzie zmuszony do wymiany żarówki H7 - czyli światła mijania. W okolicy zaślepki reflektora nie ma praktycznie w ogóle miejsca. A to oznacza, że bardzo mocno utrudnione jest samo zdjęcie osłony tylnej reflektora, nie mówiąc już o wymianie. Na szczęście model jest od pewnego czasu na rynku, a to oznacza że użytkownicy i-trzydziestek znaleźli sposób na tą naprawę.

Jak wymienić żarówkę H7 w Hyundaiu i30 I? Krok po kroku: