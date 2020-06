Piąta generacja niemieckiego hitu sprzedaży była swojego czasu w Polsce szczytem motoryzacyjnych marzeń przeciętnego kierowcy. Uosabiała elegancję, luksus i wybitną trwałość. A do tego łączyła to wszystko ze dopracowanymi względami praktycznymi. Volkswagen Passat B5 to samochód oferujący wyjątkowo przestronną w segmencie D kabinę, nawet blisko 500-litrowy bagażnik oraz paletę oszczędnych diesli. Niestety czasami psują się nawet ideały. Co zatem w sytuacji, w której przepali się jedna z żarówek? Dziś dla ułatwienia podajemy zestawienie żarówek do Volkswagena Passata B5.

Zestawienie żarówek - Passat B5:

Światła pozycyjne (postojowe) przednie: W5W

Światła pozycyjne (postojowe) tylne: P21/5W

Światła krótkie (mijania): H7 lub ksenony D2S

Światła długie (drogowe): H1/H4/H7

Światła do jazdy dziennej: Brak

Kierunkowskazy przednie: P21W

Kierunkowskazy tylne: P21W/PY21W

Kierunkowskazy boczne: W5W

Światła cofania: P21W

Światła stopu: P21/5W

Trzecie światło stopu: LED

Światła przeciwmgielne przednie: H4

Światła przeciwmgielne tylne: P21W

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W

Oświetlenie podsufitki: C5W

Oświetlenie bagażnika: W5W

Oświetlenie w drzwiach: W5W