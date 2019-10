Upały latem decydują o awarii akumulatora... zimą!

Akumulatory we współczesnych samochodach nie mają łatwego życia. Potężna ilość odbiorników prądu, działanie systemu Start/Stop i duża ilość cykli pracy sprawiają, że czas życia baterii samochodowej spada. Już dziś często nie przekracza 3 lat. Oczywiście na trwałość zasobnika wpływ mają jednak nie tylko uwarunkowania eksploatacyjne. Duże znaczenie ma też temperatura i to nie ta, która pojawia się zimą, a latem. Upały przyspieszają wyładowanie baterii, a to może prowadzić do uszkodzenia struktury wewnętrznej.

Przyczyny awarii samochodów - badanie ADAC

Uszkodzony akumulator? Winne są temperatury, wysokie temperatury!

Akumulator uszkadza się latem. Fakt ten bardzo często ujawnia się jednak dopiero zimą. Przy niskiej temperaturze spada pojemność energetyczna baterii. Skutek? O poranku może być zbyt mało prądu, aby dało się odpalić samochód. Sezon zimowy zbliża się coraz większymi krokami. Dlatego kierowcy powinni upewnić się, że akumulator w ich pojeździe jest sprawny. W jaki sposób? W tym celu można przeprowadzić prosty test przy pomocy dedykowanego urządzenia.

Jesień to idealny czas na test akumulatora, który wiele serwisów samochodowych i warsztatów oferuje bezpłatnie. Dzięki temu właściciele pojazdów unikną nieprzyjemnych niespodzianek, nawet w przypadku nagłego nadejścia zimy - powiedział dr Christian Rosenkranz, Dyrektor ds. Rozwoju firmy Clarios, producenta akumulatorów.

Obciążenie akumulatora latem

Zbadaj akumulator… bezpłatnie!

Badanie baterii to nie tylko procedura mało skomplikowana, ale też może być wykonane bezpłatnie. A wszystko za sprawą programu ogłoszonego m.in. przez jednego z producentów akumulatorów - VARTĘ. Żeby znaleźć warsztat, w którym można wykonać darmowy test, wystarczy odwiedzić stronę www.varta-automotive.pl.

Ze względu na zaawansowane systemy elektroniczne zainstalowane w nowszych modelach aut, wymiana akumulatorów powinna być przeprowadzana przez specjalistów: przerwanie zasilania może uniemożliwić działanie niektórych systemów, w tym elektrycznych szyb, a także wymagać ponownej instalacji oprogramowania. Czasami nowy akumulator trzeba również zainstalować w systemie elektronicznym pojazdu. Niektóre elementy wyposażenia wymagają aktywacji kodem bezpieczeństwa po przywróceniu zasilania - dodaje dr Rosenkranz.