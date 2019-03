Nissan Qashqai - zestawienie żarówek we wszystkich generacjach

Nissan Qashqai jest niezwykle ważnym modelem. To nie tylko jedno z najchętniej kupowanych aut w Europie, ale przede wszystkim jeden z prekursorów w segmencie kompaktowych crossoverów. To model, który wyczuł zainteresowanie Europejczyków zwiększonym prześwitem i wykorzystał je do osiągnięcia rynkowego sukcesu. Pierwsza odsłona Nissana w samej Europie sprzedała się w ilości przekraczającej 1,2 miliona egzemplarzy.

Qashqai jest produkowany od roku 2006. W tym czasie doczekał się dwóch generacji. W czasie kolejnych modernizacji w japońskim aucie zmieniało się nie tylko wyposażenie i silniki. Inżynierowie unowocześniali też reflektory. Skutek? W efekcie w obecnych modelach kierowca ma coraz mniej żarówek do wymiany. Spora część oświetlenia szczególnie w drugiej generacji jest bowiem realizowana poprzez diody LED.

Zestawienie żarówek: Nissan Qashqai I J10 (2006 - 2013)

Światła pozycyjne (postojowe) przednie: W5W

Światła pozycyjne (postojowe) tylne: P21/5W, od 2010 r. LED

Światła krótkie (mijania): H7, ksenony - D2R, od 2010 r. D2S

Światła długie (drogowe): H7

Kierunkowskazy przednie: P21W/PY21W

Kierunkowskazy tylne: P21W/PY21W

Kierunkowskazy boczne: W5W/WY5W

Światła cofania: P21W

Światła stopu: P21/5W, od 2010 r. LED

Światła przeciwmgielne przednie: H11

Światła przeciwmgielne tylne: W21W

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W

Zestawienie żarówek: Nissan Qashqai II J11 (od 2013)