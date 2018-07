Punkty ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - lista lokalizacji

W porównaniu z krajami Europy Zachodniej, liczba punktów ładowania dla samochodów elektrycznych w naszym kraju jest bardzo skromna. Ostatnie szacunki Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych wskazują, że obecnie w Polsce liczba punktów nie przekracza 200. Pomimo zapowiedzi budowy większej ilości punktów, prognozy wciąż są mało optymistyczne.

Dla porównania: w Holandii, na dzień dzisiejszy znajdziemy ponad 30 tys. punktów ładowania dla aut zasilanych prądem.

reklama reklama

Podana poniżej lista punktów ładowania uwzględnia też zwykłe gniazda o mocy do 5 kW, które wydłużają całkowite naładowanie baterii nawet dziesięciokrotnie (dominują wolne ładowarki). Warto wspomnieć o samej dostępności tych punktów. Nie wszystkie są publiczne, część z nich jest udostępniana przez hotele lub stacje benzynowe, co powoduje ograniczony dostęp.

Szybko i ekologicznie

W 2019 roku GreenWay Polska wprowadzi ultraszybkie ładowarki o mocy 350kW, które pozwolą przejechać 100 km już po 4 minutach ładowania. Jak informuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska:

– Naszą misją jest to, aby podróż samochodem elektrycznym była realną alternatywą dla pojazdów spalinowych. Stawiamy też tym samym na czystsze i zdrowsze powietrze. Na autostradzie A1, obok kilku ładowarek szybkich, zamierzamy zainstalować także stacje ultraszybkie. Planujemy je głównie w miejscach skrzyżowań z innymi autostradami, a na odcinku A1 między Trójmiastem a Łodzią, na obu MOP-ach Malankowo zarządzanych przez Gdańsk Transport Company.

Co istotne, w tym czasie Grupa Lotos także zacznie realizować program montażu ładowarek na swoich stacjach wzdłuż autostrad A1 i A2. To połączenie pozwoli właścicielom samochodów elektrycznych na bezstresowe pokonywanie tras autostradowych. Do 2020 roku sieć polskich punktów ładowania zwiększy się do niemal 200, w tym w większości będą to szybkie lub ultraszybkie ładowarki. Gdzie zatem obecnie znajdziemy punkty ładowania dla samochodów elektrycznych?

Najwięcej punktów zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim. Najmniej w województwie lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz w zachodnio-pomorskim. Większość punktów zlokalizowana jest w pobliżu stolic województw, choć nie zawsze. Niektóre stacje paliw nawet daleko od większych miast, oferują możliwość naładowania „elektryka” albo hotele z wyższymi standardami.

Wybrane punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo mazowieckie

Punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie

Wybrane punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo pomorskie i zachodnio-pomorskie

Wybrane punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo lubuskie i wielkopolskie

Punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo kujawsko-pomorskie i łódzkie

Punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo świętokrzyskie i podkarpackie

Wybrane punkty ładowania samochodów elektrycznych – lubelskie i małopolskie

Wybrane punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo dolnośląskie i opolskie

Wybrane punkty ładowania samochodów elektrycznych – województwo śląskie

Źródło: ORPA.pl

Pełna lista: http://www.orpa.pl/infrastruktura/