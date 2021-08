Migająca kontrolka płynu chłodniczego. Co oznacza?

Migająca kontrolka płynu chłodniczego nie stanowi najlepszego sygnału. Może bowiem oznaczać, że silnik w aucie przegrzewa się.

Temperatura silnika: jaką informację przekazuje?

Większość samochodów od segmentu B jest wyposażanych we wskaźnik temperatury silnika. Jego obserwacja jest jednym z ważniejszych zadań dla kierowcy - szczególnie podczas dalszych wyjazdów latem. Jaka jest optymalna temperatura jednostki napędowej? Ta powinna oscylować w granicy 90 stopni Celsjusza. Wszelkie odchylenia mogą wskazywać na usterkę. Gdy motor nie osiąga temperatury roboczej, być może termostat zamknął się w obiegu dużym. Jeżeli wskazówka przekracza ją... Najpierw pojawia się migająca kontrolka płynu chłodniczego.

Migająca kontrolka płynu chłodniczego, czyli przerwij jazdę!

Migająca kontrolka płynu chłodniczego wskazuje, że temperatura silnika jest zbyt wysoka. Co należy zrobić? W pierwszej kolejności trzeba przerwać jazdę. Bo zbyt duże ciepło może doprowadzić do przegrzania uszczelki pod głowicą i zatarcia motoru. Czemu na tablicy zegarów pojawia się migająca kontrolka płynu chłodniczego? Termostat mógł zablokować się w obiegu małym, ewentualnie pojawił się wyciek i poziom płynu chłodniczego jest zbyt niski.

Migająca kontrolka płynu chłodniczego to... laweta!

Awaria objawiająca się za pomocą migającej kontrolki płynu chłodniczego niestety może nie być do naprawienia na miejscu awarii. A to oznacza, że konieczne będzie holowanie auta do warsztatu lub jego lawetowanie do miejsca zamieszkania.