Odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie. Zestaw wskazówek.

Nieprzyjemny zapach: klima powinna być wyczyszczona już dawno!

Chyba wszyscy kierowcy po okresie zimowym z utęsknieniem czekają na pierwsze upały. I choć świecące słońce oraz wysoka temperatura sprawiają, że poprawia się nastrój, nie wszystkim prowadzącym może być do śmiechu. Powód? Tym będzie bez wątpienia niesprawna klimatyzacja. Co zrobić, aby schładzacz był gotowy do sezonu? Warto na wiosnę zdecydować się na uzupełnienie odczynnika i odgrzybienie klimatyzacji w samochodzie. O jakich wskazówkach warto pamiętać?

Odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie: kiedy i jak często?

Odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie ma znaczący wpływ na zdrowie kierowcy i pasażerów. Pozwala bowiem zabić bakterie, pleśnie i drobnoustroje, które w czasie eksploatacji zbierają się w kabałach wentylacyjnych. Kiedy zatem i jak często dezynfekować klimę? Specjaliści zalecają wykonanie procedury nawet dwa razy do roku - wiosną i jesienią. Klimatyzację odgrzybia się regularnie - a nie tylko wtedy, gdy zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach w czasie jazdy.

Nieodgrzybiona klimatyzacja powoduje choroby układu oddechowego. Może nawet wzbudzić reakcję alergiczną!

Odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie: jaką metodę wybrać?

Odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie można wykonać na trzy sposoby. Po pierwsze za pomocą środków chemicznych. Po drugie poprzez ozonowanie. Po trzecie używając ultradźwięków.

Dwie ostatnie metody sprawdzą się przy dezynfekcji wnętrza samochodu i jedynie odświeżeniu, regularnie czyszczonej klimatyzacji. Nie wystarczą jednak w przypadku czyszczenia trudniej dostępnych przestrzeni układu oraz parownika. Za najbardziej skuteczną metodę dezynfekcji uznaje się bezpośrednie rozprowadzenie preparatu biobójczego w kanałach wentylacyjnych i na parownik. Ze względu na zawartość biobójczych składników aktywnych, środki takie powinny być stosowane wyłącznie w profesjonalnych warsztatach. - powiedział Krzysztof Wyszyński, Product Manager Würth Polska.

Odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie? Pamiętaj o filtrze!

Samo odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie może się okazać niewystarczające. Szczególnie że procedurę należy połączyć z wymianą filtra kabinowego. Powód? W osadniku również zbierają się drobnoustroje. Jeżeli zatem nie zostanie on zmieniony na nowy, tak naprawdę dezynfekcja kanałów wentylacyjnych nie miała dużego sensu. Co ważne, wymiana filtra przeciwpyłkowego nie jest droga. Ceny nowych zaczynają się od kilkunastu złotych.

Źródło: Materiały prasowe Würth Polska