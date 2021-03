Kiedy robić przegląd klimatyzacji?

Czemu klimatyzacja wymaga przeglądu?

Układ wentylacyjny jest środowiskiem sprzyjającym do rozwijania się grzybów i bakterii - jest w nim ciepło i wilgotno. A wdychanie ich razem z powietrzem dostarczanym do kabiny pasażerskiej może być szkodliwe. U części osób wzbudza ataki alergii, a u części powoduje skomplikowane przeziębienia. Kiedy wiadomo, że klimatyzacja wymaga przeglądu? Sygnałem ostatecznym jest nieprzyjemny zapach wdmuchiwany do wnętrza pojazdu.

Czym jest odgrzybianie klimatyzacji?

Odgrzybianie klimatyzacji to nic innego jak dezynfekcja kanałów wentylacyjnych. Na mocy tego procesu zabijane są grzyby i bakterie. W jaki sposób przeprowadza się dezynfekcję klimatyzacji? Metody są dwie. Do tego celu używa się albo środków chemicznych, albo ozonowania. Ozonowanie jest o tyle lepsze, że w kabinie po wykonaniu procedury nie pozostaje ostry zapach chemiczny. Warto pamiętać o tym, że ważnym elementem odgrzybiania klimatyzacji jest wymiana filtra przeciwpyłkowego!

reklama reklama



Ile kosztuje przegląd klimatyzacji?

Odpowiedź na pytanie "Ile kosztuje przegląd klimatyzacji?" zależy tak naprawdę od rodzaju odczynnika chłodzącego zastosowanego w aucie. Jeżeli układ został uzupełniony środkiem starego typu (oznaczenie R134a), koszt procedury na ogół zamyka się w kwocie 150 - 250 złotych. W sytuacji, w której klimatyzacja w samochodzie działa w oparciu o nowy odczynnik (oznaczenie HFO 1234yf), cena przeglądu może przekroczyć 500 złotych.

Kiedy najlepiej wykonać przegląd klimatyzacji?

Zdecydowanie najlepszym momentem na wykonanie przeglądu klimatyzacji jest wiosna. Powód? Po pierwsze zimą panuje w powietrzu największa wilgoć. A to oznacza, że grzyby i bakterie będą się zbierać w układzie ze zdwojoną siłą. Po drugie przegląd klimatyzacji wykonany wiosną przygotuje schładzacz na lato - czyli czas, w którym będzie on wykorzystywany szczególnie intensywnie.