Przegląd klimatyzacji w samochodzie: co oznacza i ile kosztuje?

Przegląd klimatyzacji w samochodzie: czemu jest konieczny?

Układ wentylacji w samochodzie to idealne środowisko dla rozwoju grzybów i bakterii. Powód? Jest w nim ciepło oraz pojawia się spora porcja wilgoci. Aby kierowca i pasażerowie nie musieli wdychać w kabinie powietrza zawierającego chorobotwórcze drobnoustroje, konieczny jest regularny przegląd klimatyzacji w samochodzie. Na czym on polega? Składa się tak naprawdę z czterech elementów. Konieczne jest zdezynfekowanie kanałów wentylacyjnych - tak żeby zabić baterie i grzyby. Stosuje się do tego ozon lub środki chemiczne.

Przegląd klimatyzacji w samochodzie: szczelność i czynnik chłodzący

Drugą procedurą jest wymiana filtra przeciwpyłkowego. Nowy osadnik kosztuje zaledwie kilkanaście złotych. Bez jego wymiany z kanałów wentylacyjnych nadal mogą jednak wydobywać się nieprzyjemne zapachy - warto o tym pamiętać! Trzecim z zadań do wykonania w czasie przeglądu klimatyzacji w samochodzie jest skontrolowanie szczelności układu - maszyna bada ją pod ciśnieniem. Po czwarte konieczne jest uzupełnienie czynnika chłodzącego. Jego właściwy poziom sprawia, że klimatyzacja pracuje efektywniej, ale też właściwie smarowany jest np. kompresor zamontowany w układzie.

Przegląd klimatyzacji w samochodzie: co jeszcze warto sprawdzić?

Przegląd klimatyzacji w samochodzie wykonany drobiazgowo może zakładać też np. kontrolę odpływu wody z parownika. Mechanik sprawdza drożność gumowej rurki odprowadzającej wodę wprost pod auto. Gdyby się okazało że rurka jest zapchana, woda może dostawać się do kabiny pasażerskiej. Poza tym przegląd klimatyzacji w samochodzie może polegać również na pomiarze temperatury w okolicy nawiewów. W takim przypadku mechanik będzie w stanie ocenić jak efektywnie pracuje schładzacz i czy np. zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura nie oznaczają jakiejś usterki.

Przegląd klimatyzacji w samochodzie: koszty

Ile kosztuje przegląd klimatyzacji w samochodzie? Cena w dużej mierze zależy od rodzaju zastosowane czynnika chłodzącego. Przegląd z uzupełnieniem środka starego typu o oznaczeniu R134a kosztuje od 150 do 250 złotych. W sytuacji, w której w układzie klimatyzacji auta zastosowany jest odczynnik nowego typu HFO 1234yf, cena przeglądu klimatyzacji w samochodzie może przekroczyć nawet 500 złotych.