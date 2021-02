Zapchana nagrzewnica? Objawy, na które zwrócisz uwagę to...

Nagrzewnica w samochodzie: za co odpowiada?

Nagrzewnica w samochodzie - zwana również małą chłodnicą czy chłodniczką - jest nie tylko kolejnym wymiennikiem ciepła, ale przede wszystkim pełni niezwykle ważną rolę. Umieszcza się ją w ramach małego obiegu układu chłodzenia - działa dopóki płyn nie nagrzeje się i nie musi być chłodzony w chłodnicy. Do nagrzewnicy trafia zatem płyn odbierający ciepło z silnika i za jej sprawą zimą istnieje możliwość nagrzewania kabiny pasażerskiej.

Nagrzewnica w samochodzie musi odebrać ciepło z silnika. Gdy zatem silnik jest zimny - bo przed chwilą dopiero kierowca go odpalił, nie ma możliwości, aby z kanałów wentylacyjnych leciało ciepłe powietrze. Czasami stosowane są dodatkowe grzałki elektryczne. Mają wspierać układ wentylacyjny, gdy przed osiągnięciem temperatury przez jednostkę napędową.

Brak ciepłego powietrza w samochodzie. Usterka nagrzewnicy?

W sytuacji, w której podczas jazdy zimą temperatura silnika rośnie, a mimo wszystko do wnętrza pomimo prawidłowych ustawień wentylatora nie dostaje się ciepłe powietrze, kierowca może zacząć się martwić. Brak ciepłego powietrza w samochodzie zawsze oznacza usterkę. Jej powodów może być wiele. Czasami zapchał się jeden z kanałów chłodniczki, czasami doszło do zablokowania termostatu na dużym obiegu, czasami popsuł się wentylator nawiewów, a czasami winne jest sterowanie automatycznych nawiewów. Jeżeli prowadzący ujawni brak ciepłego powietrza w samochodzie podczas jazdy zimą, powinien niezwłocznie udać się do mechanika. Problemy np. z układem chłodzenia mogą być bowiem brzemienne w skutkach.

Zapchana nagrzewnica? Objawy to:

W jakim aucie może być zapchana nagrzewnica? Objawy uszkodzenia dotyczą przede wszystkim samochodów używanych o historii dłuższej niż 9 - 10 lat. Powstanie zatoru wymaga nie tylko stosowania niewłaściwej cieczy chłodzącej w układzie silnika, ale i czasu. Główne symptomy usterki? Kierowca zauważy przede wszystkim całkowity brak ciepłego powietrza w samochodzie.

Skutki zapchanej nagrzewnicy

Skutki zapchanej nagrzewnicy są dość proste do przewidzenia. W pierwszej kolejności kierowca i pasażerowie muszą przygotować się na dość chłodną podróż. Wnętrze nie nagrzeje się! To jednak nie koniec. Brak przepływu płynu chłodniczego może też oznaczać problem z chłodzeniem silnika. A konsekwencje takiego stanu rzeczy będą dużo poważniejsze.

Skutki zapchanej nagrzewnicy dotyczą kwestii komfortu jazdy. Dużo gorzej jest w sytuacji, w której nagrzewnica ujawni np. nieszczelność. Drobne wycieki spowodują występowanie uporczywej wilgoci w kabinie. Większe objawią się powstaniem kałuży na dywaniku pod nogami kierowcy i pasażera.

Zapchana nagrzewnica: jak ją naprawić?

Uszkodzoną chłodniczkę jeszcze kilka lat temu trzeba było po prostu wymontować. Problem jest jednak o tyle duży, że ukrywa się ona zaraz za konsolą centralną. Tym samym mechanik musiał zdemontować dolną jej część. To proces czasochłonny i drogi z punktu widzenia kierowcy. Na szczęście dziś mechanicy mają większe pole do popisu. Bo czasami zapchaną nagrzewnicę wystarczy wyczyścić. W jaki sposób? Stosuje się do tego m.in. maszyny dedykowane czyszczeniu układów klimatyzacji lub należy dostać się do nagrzewnicy i wyczyścić jej wnętrze silnym strumieniem wody. Czyszczenie udrażnia przepływ przez chłodniczkę i jest w stanie przywrócić ją w dużym stopniu do sprawności.

Czyszczenie nagrzewnicy kosztuje od kilkunastu złotych wydanych na chemię czyszczącą do 100 - 150 złotych zapłaconych za maszynowe czyszczenie. Wymiana nagrzewnicy to koszt do 500 złotych za robociznę oraz od 200 do 500 złotych za nową część.