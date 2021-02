Grzałki płynu chłodniczego: do czego służą i ile kosztują?

Podgrzewacz silnika: gdzie się go montuje?

Podgrzewacz płynu chłodniczego w samochodzie montuje się w każdym przypadku w komorze silnika. W przypadku najprostszych grzałek stosuje się je bezpośrednio w układzie chłodzenia - np. na jednym z połączeń rur prowadzących płyn chłodniczy. W przypadku urządzeń typu webasto, podgrzewacz silnika stanowi rodzaj jednostki zewnętrznej, którą wyłącznie podłącza się do układu chłodzenia. Webasto lokalizuje się w wolnej przestrzeni pod maską.

Kluczem do sukcesu w przypadku wyboru podgrzewacza silnika elektrycznego jest lokalizacja wtyczki służącej do podłączenia prądu z gniazdka. Czasami będzie to kabel ukryty pod maską, a czasami specjalne złącze umieszczone w zderzaku.





Warto pamiętać o tym, że choć podgrzewacz wody do samochodu to nie podgrzewacz oleju silnikowego, środek smarny i tak pod wpływem jego działania szybciej złapie właściwą temperaturę i zacznie prawidłowo smarować jednostkę napędową po rozruchu zimą.

Podgrzewacz płynu chłodniczego w samochodzie: ile kosztuje?

Podgrzewacz wody do samochodu ma zróżnicowane ceny. Czasami urządzenie kosztuje zaledwie 150 - 300 złotych, a czasami należy za nie zapłacić 3 do 5 tysięcy złotych. Od czego zależy kwota? W dużej mierze od rodzaju zastosowanego systemu. Zdecydowanie tańsze są proste podgrzewacze silnika - kosztują kilkaset złotych. Urządzenia działające na zasadzie webasto - czy to elektrycznego, czy to spalinowego - będą już kosztować kilka tysięcy złotych.

Podgrzewacz wody do samochodu: co tak właściwie daje?

Podgrzewacz płynu chłodniczego w samochodzie to przede wszystkim komfort eksploatacji. Kierowca nie musi obawiać się o poranny rozruch silnika, bo nagrzana jednostka szybciej odpali. Poza tym motor zimą już po kilku minutach jazdy osiągnie temperaturę roboczą - przez co stanie się oszczędniejszy, mniej toksyczny dla środowiska i szybciej zacznie ogrzewać kabinę pasażerską.

Grzałki płynu chłodniczego: jakie są ich zalety?

dają możliwość nagrzania silnika, a w najlepszej opcji także wnętrza przed rozruchem silnika,

ułatwiają rozruch silnika,

przyspieszają czas potrzebny na osiągnięcie przez motor temperatury roboczej,

sprawiają, że silnik może szybciej nagrzać wnętrze,

oszczędzają paliwo - szybciej nagrzany silnik oznacza mniejsze spalanie.

Grzałki płynu chłodniczego: jakie są ich wady?

oznaczają dodatkowy wydatek dla kierowcy,

webasta spalinowe pobierają paliwo ze zbiornika.

