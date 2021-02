Webasto nie odpala: usterki i problemy ogrzewania postojowego

Webasto: jak działa i do czego służy?

Ogrzewanie postojowe to termin, który dziś jest szerzej znany na rynku motoryzacyjnym. Większość kierowców na systemy nagrzewania samochodu bez względu na logo producenta mówi webasto. Jak działa tego typu urządzenie? Zawsze jest wpięte do układu chłodzenia. Za pomocą elektrycznej pompy wzbudza krążenie cieczy, a następnie nagrzewa ją - albo elektrycznie, albo spalinowo. Co to daje? Kierowca o poranku wsiada do nagrzanej kabiny, spora część śniegu z nadwozia jest rozpuszczona, podczas gdy silnik odpala szybko i łatwo.

Jak uruchomić webasto bez pilota?

Od końca lat 90. na rynku motoryzacyjnym na popularności zyskuje webasto. Jak włączyć to urządzenie? Odpowiedź jest oczywista - za pomocą panelu umieszczonego w aucie lub pilota. Na tym jednak nie koniec. Często zdarza się że kierowca zgubi lub schowa gdzieś sterownik dodatkowej nagrzewnicy. Co wtedy? Z pomocą przyjdzie mu XXI wiek. Obecnie odpowiedź na pytanie "Jak uruchomić webasto bez pilota?" dotyczy smartfona. Kierowcy mogą ściągnąć aplikację na telefon za pomocą której skomunikują się z nagrzewnicą zamontowaną w samochodzie.





Webasto nie grzeje: zacznij od podstaw!

Gdy kierowca zauważy, że webasto nie grzeje, powinien zacząć od sprawdzenia w pierwszej kolejności podstawowych elementów - mowa np. o tym czy układ pobiera paliwo, czy pracuje silnik, czy nie przepalił bezpiecznik, ewentualnie o komputerowej diagnozie. Czasami naprawa webasto dotyczy wyłącznie wymiany drobiazgów. A więc jeżeli kierowca z odrobiną wiedzy technicznej skontroluje urządzenie sam, będzie w stanie mocno ograniczyć koszty związane z usunięciem usterki.

Webasto nie odpala: popularne usterki

webasto nie grzeje? Może zatem zaśniedziały przewody elektryczne na połączeniach. W efekcie urządzenie nie dostaje wystarczającej ilości prądu.

a może winna jest pompa wody, która przeszkadza w pracy webasto? Jak działa nieprawidłowo, nie pozwoli uruchomić się ogrzewaniu postojowemu.

a może to wina wentylatora? Gdy uszkodzą się jego szczotki, przestaje działać webasto. Jak włączyć je mimo wszystko? Zepnij wentylator "na krótko".

obejrzyj samo urządzenie - sprawdź czy wszystkie przewody są podłączone i czy nie ma wycieków płynów.

a wiesz, że świece żarowe montuje się w webasto? Naprawa może zatem polegać na ich wymianie. Zużyte świece nie będą bowiem w stanie zapalić mieszanki paliwowo-powietrznej.

webasto nie grzeje, bo mogło dojść do zatarcia wtryskiwacza paliwa lub uszkodzenia palnika.

programowanie webasto zakończyło się niepowodzeniem? Winny może być zatem sterownik.

Naprawa webasto: ile kosztuje i na czym polega?

Oczywiście koszt naprawy ogrzewania postojowego zależy od rodzaju uszkodzenia. Przy poważniejszych usterkach ciężko jednak spodziewać się małego wydatku. Przykład? Naprawa webasto polegająca na wymianie dmuchawy powietrza spalania to wydatek grubo ponad tysiąca złotych - sama część kosztuje 1000 - 1100 złotych. Warto pamiętać o tym, że podczas naprawy webasto spory koszt stanowić będzie sama robocizna - mechanik musi dostać się do urządzenia. A do tego na końcu prac może być konieczne np. programowanie webasto. W ten sposób na rachunku pojawi się kolejna kwota.