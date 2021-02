Jak zrobić dodatkowe ogrzewanie w samochodzie?

Ogrzewanie samochodu na postoju: co tak właściwie daje?

Ogrzewanie samochodu na postoju oznacza dwojakie korzyści. Po pierwsze sprawia, że silnik może zostać dogrzany. A to oznacza, że łatwiej odpali o poranku w czasie zimy czy szybciej osiągnie temperaturę roboczą i będzie mniej palił. Po drugie ogrzewanie postojowe przynosi też szereg korzyści pasażerom. Nie grozi im chociażby brak ciepłego powietrza w samochodzie zaraz po zajęciu miejsca w kabinie pasażerskiej. Wnętrze już o poranku będzie dogrzane!

Ogrzewanie postojowe i jego rodzaje

Ogrzewanie postojowe to przede wszystkim urządzenie nazywane popularnie webasto. Jak działa? To zewnętrzna pompa ciepła, która pod nieobecność kierowcy i całkowicie autonomicznie jest w stanie ogrzać pojazd. Nagrzewnica do samochodu nie wymaga pracy silnika, działa w oparciu o napęd spalinowy lub elektryczny, a do tego regulacja jej pracy odbywa się zdalnie - za pomocą pilota lub aplikacji. Nagrzewnica w samochodzie może mieć też ograniczoną rolę - głównie do ogrzewania płynu chłodzącego w układzie silnika. Nie nagrzewają one kabiny, ale sprawiają że brak ciepłego powietrza w samochodzie po rozruchu o poranku jest bardziej krótkotrwały. Ogrzany motor szybko osiąga bowiem temperaturę roboczą podczas jazdy.





Nagrzewnica do samochodu: pomyśl o elektrycznej!

Nagrzewnica w samochodzie - nazywana popularnie webastem - przez wiele lat korzystała z napędu spalinowego. W takim przypadku agregat zasilany jest paliwem. W wyniku jego spalania generuje ciepło, którym następnie odbywa się np. dogrzewanie silnika diesla. Odpowiedź na pytanie "Jak działa webasto?" coraz częściej idzie jednak w innym kierunku. Jakim? Elektrycznym! Nagrzewnica do samochodu zasilana prądem jest mniejsza, mniej skomplikowana i tak samo funkcjonalna jak spalinowa. Często wymaga obecności gniazdka - urządzenia nie da się spiąć z akumulatorem w aucie, bo ten by się wyładował.

Elektryczne webasto: jak działa? Działa zeroemisyjnie! Nie generuje spalin, co oznacza że można je uruchomić także w garażu.

Webasto: co to jest i jak działa?

Jak działa webasto? Jak już pisałem wcześniej, to nic innego jak dodatkowy agregat, który bez względu na pracę silnika jest w stanie odpowiadać za ogrzewanie samochodu na postoju czy np. dogrzewanie silnika diesla. Co ważne, webasto działa dwutorowo. Zimą grzeje, latem z kolei wentyluje. W obydwu przypadkach cel jest jeden - chodzi o poprawę komfortu użytkowania pojazdu. Montaż webasto może odbywać się w fabryce auta (po wybraniu właściwej opcji w czasie konfigurowania) lub w zakładzie specjalizującym się w zakładaniu dodatkowych nagrzewnic.

Montaż webasto: ceny usługi i ograniczenia

Nagrzewnica w samochodzie może mieć naprawdę zróżnicowaną cenę. Przykład? Grzałki montowane w układzie chłodzenia silnika kosztują od 150 do 700 złotych. Bardziej skomplikowane systemy są zdecydowanie droższe. Montaż webasto to wydatek nawet 5,5 - 6 tysięcy złotych.

Webasto: co to oznacza dla wygody? Tak, cena bez wątpienia jest ważna. Ale kierowca nie może zapominać o komforcie!