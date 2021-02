Podgrzewacz silnika: co to jest? Jak działa? Ile kosztuje?

Dogrzewacz elektryczny: jak działa?

Grzałki płynu chłodniczego zazwyczaj działają na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze dogrzewacz elektryczny może przyjąć formę grzałki wpinanej do układu elektrycznego samochodu. Montuje się ją zaraz za blokiem silnika, a zasada jej działania polega na tym, że po uruchomieniu silnika zaczyna dodatkowo podgrzewać płyn chłodniczy. W ten sposób silnik szybciej osiąga temperaturę roboczą, a tym samym szybciej zaczyna np. ogrzewać kabinę pasażerską.

Grzałki płynu chłodniczego: ile kosztują i jakie... mają wady?

Niestety urządzenia tego typu mają też pewną wadę. Nie usprawniają rozruchu jednostki napędowej o poranku. To raz. A dwa podgrzewacz płynu chłodniczego w samochodzie stanowi dodatkowy odbiornik prądu. Może zatem ograniczać ilość prądu kumulowanego w akumulatorze podczas jazdy. Ile trzeba zapłacić za taki podgrzewacz silnika? Ceny startują już od jakiś 130 - 140 złotych. Kwota ta nie zawiera jednak kosztu montażu.





Podgrzewacz silnika 230V: co to takiego?

Drugim typem jest podgrzewacz silnika 230V. W tym przypadku w ramach układu chłodzenia - przy jednym z połączeń - montuje się pompę wyposażoną w grzałkę elektryczną. Co to daje? Tak zaprojektowany podgrzewacz wody do samochodu podłącza się do standardowego gniazdka 230V, a przez to ogrzewanie silnika zaczyna działać jeszcze przed jego rozruchem. Ogrzewanie postojowe elektryczne zazwyczaj posiada termostat ustawiony na 55 stopni Celsjusza. Gdy płyn chłodniczy osiągnie tą temperaturę, pompka automatycznie wyłączy się.

Webasto elektryczne: wyższy poziom funkcjonalności?

Webasto elektryczne ma szereg zalet. Ogrzewa silnik jeszcze przed jego rozruchem, tym samym usprawnia odpalanie jednostki napędowej w czasie zimowych poranków. Poza tym jako że drastycznie skraca czas potrzebny na osiągnięcie przez motor temperatury roboczej, sprawia że praktycznie od razu do kabiny wdmuchiwane jest ciepłe powietrze, a do tego silnik spala mniejszą ilość paliwa i generuje mniej toksyczne spaliny.

Dogrzewacz elektryczny - kolejne zalety?

w autach zasilanych LPG zimą motor szybciej przechodzi na tańsze paliwo,

mniej zużywane są elementy silnika, bo pracują w mniej ekstremalnych warunkach,

podgrzewacz oleju silnikowego (bo tak, zwiększa też i jego temperaturę) poprawia ochronę np. turbosprężarki,

redukując toksyczność spalin, zmniejsza stopień wypełnienia DPF-ów i EGR-ów w dieslach,

montaż urządzenia jest na tyle prosty, że kierowca przy odrobinie wiedzy technicznej może go wykonać samodzielnie.

Podgrzewacz silnika 230V to wynalazek szczególnie spopularyzowany w Skandynawii. Auta pochodzące z tamtych rejonów posiadają charakterystyczne wtyczki w zderzakach.

Ogrzewanie postojowe elektryczne: ile kosztuje?

Podgrzewacz płynu chłodniczego w samochodzie jest nieco bardziej skomplikowanym urządzeniem od grzałki montowanej w układzie chłodzenia. Ile zatem kosztuje webasto elektryczne? Na szczęście nie ma zaporowej ceny. Ogrzewanie postojowe elektryczne dedykowane samochodom osobowym - a konkretnie pompa z pełnym osprzętem - to wydatek startujący od kwoty na poziomie 300 złotych. Grzałki płynu chłodniczego wyposażone są również w kable zasilające. Kierowca musi się jedynie zastanowić nad tym jak ukryć przewód pod maską.

Podgrzewacz wody do samochodu nie powinien kosztować więcej niż nieco ponad 700 złotych. Ostateczna cena zależy w dużej mierze od pojemności i mocy silnika.