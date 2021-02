Rośnie temperatura silnika podczas jazdy. Co to oznacza?

Rośnie temperatura silnika podczas jazdy. Z czego to wynika?

Gdy okaże się, że podczas jazdy wzrośnie temperatura silnika, kontrolka informująca o tym (koloru żółtego) powinna pojawić się na tablicy zegarów. Jakie uszkodzenia pokazuje wysoka temperatura silnika? Poniżej podajemy listę popularnych usterek:

awaria termostatu - zablokował się na obiegu pierwszym, przez co płyn chłodniczy nie może być studzony w obiegu drugim,

nieszczelności układu chłodzenia - za mało płynu oznacza mało wydają pracę układu, nieszczelności mogą wynikać z uszkodzenia pompy wody lub przerwania jednego z przewodów,

niesprawny wentylator chłodnicy - w takim przypadku przegrzewanie silnika pojawia się np. podczas stania w korkach,

uszkodzenie pompy wody - oznacza zbyt słabe krążenie płynu w układzie chłodzenia, usterka może wynikać np. z uszkodzonego paska napędzającego pompę.

Wysoka temperatura silnika: jakie usterki powoduje?

Gdy rośnie temperatura silnika podczas jazdy, kontynuowanie podróży może być ekstremalnie niebezpieczne. Powód? Uszkodzenia występujące w układzie chłodzenia zniszczą silnik! Idealnym przykładem jest chociażby przegrzanie uszczelki pod głowicą. W takim przypadku auto straci moc, a w silniku dojdzie do mieszania się płynu chłodniczego z olejem. Skutek? Konieczny stanie się remont jednostki napędowej. Poza tym może dojść do odkształcenia pierścieni i tłoków, uszkodzenia uszczelniaczy zaworów czy nawet pęknięcia głowicy czy bloku.





Przegrzewanie silnika: koszty naprawy potężne!

Przegrzewanie silnika jest najtańsze w naprawie w sytuacji, gdy kierowca zauważy pierwsze jego objawy. Przykład? Nowy termostat to wydatek już kilkudziesięciu złotych, a wymiana wentylatora czy pompy wody to na ogół wydatek wynoszący jakieś 500 - 600 złotych. Gdy rośnie temperatura silnika podczas jazdy, a kierowca zignoruje problem, koszty mogą być dużo wyższe. Remont przegrzanej głowicy to wydatek wynoszący od 2 - 3 do nawet 10 tysięcy złotych. Nowa głowica to kolejne kilka tysięcy złotych, podczas gdy wymiana silnika na nowy może stanowić wydatek sięgający 25 - 30 tysięcy złotych.

Wysoka temperatura silnika. Jedź szybko do mechanika!

Przegrzewanie silnika jest ekstremalnie niebezpieczne. Może bowiem doprowadzić nie tylko do uszkodzenia uszczelki pod głowicą, ale też np. jednego z kolektorów. A w takim przypadku pojazd powróci na kołach, ale kołach lawety. Podróż będzie musiała zostać przerwana. Im szybciej wysoka temperatura silnika będzie zgłoszona mechanikowi, tym lepiej dla samego motoru i kieszeni kierowcy.

Silnik nie nagrzewa się do 90 stopni. Czy to źle?

A co gdy silnik nie nagrzewa się do 90 stopni Celsjusza? Nie zawsze musi to oznaczać usterkę. Szczególnie że temperatura może oscylować w granicy 80 - 95 stopni, a są jednostki dla których optymalna ciepłota to np. tylko 85 stopni (często w autach japońskich). Problem zaczyna się tak naprawdę dopiero w sytuacji, w której wskaźnik temperatury płynu chłodzącego skacze. Jeżeli jego wskazanie nie zmienia się płynnie, a wahania są większe niż 15 - 20 stopni i występują często lub w określonej sytuacji (np. podczas jazdy autostradowej), usterkę należy zgłosić mechanikowi.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego skacze? Kierowca powinien obserwować jego zachowanie głównie po to, aby zobaczyć w jakiej sytuacji pojawiają się wahania. To ułatwi pracę mechanikowi.

Dla przykładu prawidłowa temperatura silnika w Peugeocie 206 1.4 8v to 85 - 90 stopni Celsjusza. Prawidłowa temperatura silnika w Oplu Astrze H 1.7 CDTI to 89 - 92 stopnie Celsjusza.