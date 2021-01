Mokre szyby od środka w samochodzie. Co zrobić z problemem?

Mokre szyby od środka w samochodzie: skąd bierze się wilgoć?

Mokre szyby w samochodzie oznaczają, że w kabinie pasażerskiej nagromadziła się wilgoć. Skąd? Powodów może być kilka. Czasami to roztopiony śnieg, który kierowca wniósł na butach, czasami efekt prania tapicerki jesienią (gdy możliwość schnięcia pojazdu jest ograniczona), czasami sprawka braku wietrzenia pojazdu, a czasami wynik przecieków powodowanych przez uszczelki czy inne nieszczelności nadwozia.

Szyba zamarza od środka? To wina wilgoci!

Zamarznięta szyba od środka zimą jest jednym z dowodów na to, ze w kabinie pasażerskiej auta zalega wilgoć. Co gorsze, w sezonie chłodnym (który z założenia jest raczej wilgotny), strasznie ciężko się jej pozbyć. A szron na szybie od wewnątrz jest wyjątkowo denerwujący i ciężko go zeskrobać - kierowca musi poczekać aż rozpuści się pod wpływem działającego ogrzewania.





Jest wilgoć? To trzeba się jej pozbyć!

Jak się pozbyć wilgoci z wnętrza samochodu? Tak naprawdę na początek warto ustalić przyczynę. Jeżeli są nią wchłaniające wodę, materiałowe dywaniki, warto zamienić je na gumowe, jeżeli nieszczelności, trzeba je usunąć. Kolejnym krokiem jest osuszenie kabiny pasażerskiej. To najłatwiejsze wiosną lub latem - wnętrze można po prostu wygrzać w słońcu. Co późną jesienią i zimą? Dobrym pomysłem jest pozostawienie auta z otwartymi drzwiami np. w ogrzewanym garażu. Poza tym znane są na rynku tzw. pochłaniacze wilgoci - to specjalne pojemniki, które umieszcza się w aucie.

Proces pozbywania się wilgoci z wnętrza pojazdu wspomaga też używanie klimatyzacji - w końcu jej zadaniem jest nie tylko chłodzenie czy grzanie, ale i osuszanie powietrza. Dlatego stanowi remedium np. na parujące szyby. Specjaliści zalecają zatem używanie klimatyzacji samochodowej przez cały rok.