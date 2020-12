Jak rozrobić koncentrat płynu chłodniczego? Sprawdź.

Koncentrat płynu do chłodnic: jak go rozrobić?

Zalecany stosunek płynu do wody to 1:1. Aby dowiedzieć się jak najlepiej rozrobić koncentrat płynu chłodniczego, należy zajrzeć do instrukcji dołączonej przez producenta cieczy. Ale tak naprawdę szkoły w tej kwestii są dwie:

po pierwsze można rozrobić koncentrat płynu do chłodnic z wodą w oddzielnym pojemniku lub np. wiaderku i dopiero wlać do układu chłodzenia,

po drugie można wlać najpierw koncentrat, a później wodę bezpośrednio do układu chłodzenia.

Ile wlać koncentratu do chłodnicy?

Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w instrukcji obsługi pojazdu. Producenci określają pojemność układów chłodzenia i tak naprawdę to ich wskazania powinny być dla właściciela auta wiążące. Informacji w sprawie ilości płynu chłodniczego można też poszukiwać np. u mechaników.





Z czym mieszać koncentrat płynu chłodniczego?

Z czym rozcieńczyć koncentrat płynu chłodniczego? Odpowiedź jest dość oczywista - z wodą. Tylko jaką? Jakość wody płynącej w polskich kranach jest różna. Główne zastrzeżenie? To dotyczy twardości. Aby mieć zatem pewność, że w układzie chłodzenia nie zacznie wytrącać się kamień, lepiej zastosować wodę destylowaną. Dostępne na rynku koncentraty płynu chłodzącego potrafią jednak niwelować twardość wody zawartymi w sobie związkami. Informację w tej sprawie można znaleźć na butelce płynu.

Czy koncentrat płynu chłodniczego to oszczędności?

Przeciętny układ chłodzenia mieści jakieś od 5 do 10 litrów cieczy. Zakładając zatem, że za 5-litrowy baniak zapłacić należy jakieś 25 złotych, kierowca wyda na nowy płyn 50 złotych. Za niemarkowy koncentrat o pojemności 5 litrów należy zapłacić nieco ponad 30 złotych. Cena 5 litrów wody destylowanej koniecznej do rozrobienia koncentratu to natomiast 8 złotych. Oszczędności są zatem marginalne.

Jak wymienić płyn chłodniczy?