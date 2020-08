Uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji. Jak rozpoznać usterkę?

Sprzęgło kompresora klimatyzacji może mieć konstrukcję elektromagnetyczną lub sztywną. W każdym przypadku zasada jego działania jest identyczna - to ono uruchamia sprężarkę i sprawia, że poprawna praca klimatyzatora w samochodzie jest możliwa. Co oznacza uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji? Mniej więcej tyle, że schładzacz w samochodzie nie będzie w stanie pracować w ogóle. Ile kosztuje nowe sprzęgło? Ceny są zróżnicowane. Startują już od 90 i szybują do 250 czy nawet 300 złotych.

Uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji - powody usterki:

naturalne zużycie wynikające z czasu pracy (również pracy silnika na postoju), ewentualnie przebiegiem pojazdu,

przegrzanie sprzęgła - to najczęściej wynika z uszkodzenia skraplacza, wentylatora czy niedrożności układu, powstaje w ten sposób tarcie, której wytwarza temperaturę,

uszkodzenie piasty (przedniej pokrywy sprężarki) - może decydować o powstaniu wyraźnego luzu na kole pasowym, na pierwszy rzut oka wskazuje to na uszkodzenie łożyska na kole pasowym,

uszkodzenie elementów zabezpieczających - w sprzęgle elektromagnetycznym są stosowane bezpieczniki termiczne lub diody. Gdy rośnie temperatura, odcinają pracę sprężarki. Często elementy te mogą się przepalić i na stałe odciąć pracę sprzęgła.

Uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji jest w tanie namierzyć głównie mechanik. W jaki sposób? Wystarczy że zmierzy na całym obwodzie koła szczelinę między kołem pasowym a tarczą sprzęgła. Odchylenia występujące między poszczególnymi punktami pomiaru wskazują na pewną nieprawidłowość. Tą można jednak sprawdzić dopiero po demontażu kompresora klimatyzacji i sprawdzeniu odłączonego od niego sprzęgła.