Objawy pustej klimatyzacji. Kiedy konieczne jest dobicie odczynnika?

Ubywanie czynnika chłodzącego jest naturalnym procesem. Specjaliści oceniają, że każdego roku poprzez połączenia przewodów znika nawet 10 - 15 proc. substancji. To oczywiste zatem, że jeżeli poziom odczynnika nie był uzupełniany od kilku sezonów, układ może stać się prawie pusty. W takim przypadku wystarczy wizyta w warsztacie i podłączenie auta do automatu uzupełniającego. Ile to kosztuje? W przypadku odczynnika starego typu o oznaczeniu R134A ceny kształtują się na poziomie 150 - 250 złotych. Jeżeli w pojeździe zastosowany jest nowy odczynnik o oznaczeniu HFO 1234yf, przegląd może kosztować nawet 400 - 500 złotych.

Objawy pustej klimatyzacji to:

mała wydajność pracy układu klimatyzacji, ewentualnie brak możliwości uruchomienia schładzacza,

po uruchomieniu klimatyzacji nie odpala się sprzęgło zamontowane w układzie, przy zbyt małej ilości odczynnika praca sprzęgła jest odcinana.



Co jednak w przypadku, w którym niedawno klimatyzacja była nabijana, a mimo wszystko nie chłodzi? To może oznaczać nieszczelność. A ta najczęściej pojawia się w obrębie przewodów, chłodnicy lub sprężarki. Nieszczelność klimatyzacji oznacza naprawę układu, a jej cena zaczyna się od kwoty na poziomie tysiąca złotych i może sięgnąć nawet 3 - 4 tysięcy złotych. Za tą sumę uda się jednak skutecznie usunąć objawy pustej klimatyzacji.