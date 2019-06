Top 5: Jak bezpiecznie używać klimatyzacji w samochodzie latem?

Gdy na zewnątrz pogoda bije rekordy ciepła, w samochodzie może panować przyjemny chłód. Ten jest kluczowy dla warunków podróży. Sprawia że kierowca pod wpływem upału nie staje się nerwowy, a pasażerowie mogą w komfortowych warunkach podróżować. Z drugiej strony klimatyzacja niesie ze sobą też pewne ograniczenia. Dlatego każdy z właścicieli samochodów powinien wiedzieć o tym, jak dbać i prawidłowo eksploatować schładzacz. A więc jak? Sposobów na bezpieczne używanie klimatyzacji w samochodzie latem jest kilka.

Najpierw przewietrz wnętrze. Dopiero wsiądź.

Nie zawsze istnieje możliwość zaparkowania samochodu w cieniu. A to oznacza, że jego wnętrze może się nagrzać nawet do 50 - 60 stopni Celsjusza. Klimatyzacja odpalona w takich warunkach będzie potrzebowała dużej ilości czasu do schłodzenia kabiny. A to oznacza, że przez pierwsze kilkanaście minut jazdy nie będzie mowy o komforcie jazdy. Co zatem zrobić? Kierowca powinien solidnie przewietrzyć wnętrze. Może w tym celu otworzyć wszystkie drzwi, włącznie z klapą bagażnika.

Przewietrzenie sprawia, że z kabiny wydobędzie się gorące powietrze - dużo cieplejsze niż na zewnątrz. Dzięki temu klimatyzacja szybciej poradzi sobie z obniżeniem temperatury podczas jazdy, a pasażerowie narażą się na mniejszą różnicę temperatur. O wentylowaniu wnętrza samochodu zapomnieć może przede wszystkim ten kierowca, który ma w swoim pojeździe zamontowane webasto. W takim przypadku urządzenie podczas postoju może automatycznie wentylować kabinę pasażerską.

Niech wnętrze chłodzi się stopniowo!

Jak bezpiecznie używać klimatyzacji w samochodzie latem? Jedna z ważniejszych odpowiedzi dotyczy sposobu ustawienia klimy. Mianowicie kierowca nie powinien od razu po odpaleniu silnika w pojeździe ustawiać schładzacza na najniższą z możliwych temperatur. To sprawia, że różnica temperatur między kabiną pasażerską a otoczeniem jest zbyt duża. A od tego już tylko krok od poważnego przeziębienia, ewentualnie zainfekowania dróg oddechowych czy zatok. Dużo lepszym pomysłem jest stopniowe zwiększanie pracy klimatyzacji. W takim przypadku spadek temperatury będzie stopniowy.

Skieruj nawiew na… szybę!

Specjaliści zalecają, aby chłodne powietrze wydobywające się z kanałów wentylacyjnych pod żadnym pozorem nie wiało na ciało pasażerów. Czemu? Kluczem do znalezienia odpowiedzi znowu stają się zbyt duże różnice temperatur. W tym jednak przypadku powodują one nie przeziębienie, a np. stan zapalny stawów czy mięśni. Jak bezpiecznie używać klimatyzacji w samochodzie latem? Lepiej ustawić nawiew w taki sposób, aby zimne powietrze wiało na szybę, ewentualnie w górną część kabiny pasażerskiej.