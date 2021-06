Ile kosztuje licencja taxi? Kierowca musi spełnić parę wymogów formalnych. Na jaki wydatek musi się przygotować? Kilkaset złotych.

Licencja taxi dla samochodu, a nie kierowcy

Licencja taxi jest zdobywana dla konkretnego pojazdu, a nie kierowcy. To oznacza że jednym samochodem z licencją taxi może jeździć kilku kierowców. Może się jednak okazać, że urzędy nałożą na przedsiębiorcę dodatkowe wymogi w postaci chociażby uzyskania identyfikatora taksówkarza - a to będzie oznaczało sprecyzowanie listy użytkowników. Ile jest ważna licencja taxi? To zależy od decyzji urzędnika i praktyki w danym mieście. Terminy ważności są bowiem określane na 2 do nawet 50 lat i dotyczą jednej lub kilku gmin.

Ile kosztuje licencja taxi?

Cena zależy tak naprawdę od trzech czynników. Po pierwsze czasu jej udzielenia przedsiębiorcy. Po drugie miasta, w którym jest udzielana. Po trzecie ilości pojazdów - bo wypis z licencji jest konieczny dla każdego z aut i kosztuje 11 proc. ceny licencji. Co do zasady ceny wahają się w przedziale od 200 do 450 zł. Dla przykładu, o ile 200 zł kosztuje licencja na 2 do 15 lat w Radomiu, o tyle to samo uprawnienie w Warszawie zostanie wycenione na 320 zł. W takim przypadku za pojedynczy wypis należy dopłacić od 22 do 35 zł.

Ile kosztuje licencja taxi? Przykłady: