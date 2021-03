Brak dokumentów, czyli jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC?

Od 1 października 2018 roku kierowcy nie mają obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu czy potwierdzenia wykupienia polisy OC. Niestety to może tworzyć zasadniczy problem. Kiedy? Chociażby w sytuacji, w której dojdzie do kolizji i kierowcy powinni sprawdzić aktualność obowiązkowego ubezpieczenia uczestników. Zatem jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC? To na szczęście dość proste. I co więcej, kontrolę można przeprowadzić na kilka sposobów.

Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC? Na początek UFG

Po pierwsze informację o tym do kiedy jest ważna polisa OC w pojeździe można uzyskać w internetowym systemie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym celu wystarczy:

reklama reklama



odpalić stronę ufg.pl (np. w komórce),

wejść w zakładki: baza OC i AC, a następnie sprawdzanie ubezpieczenia OC i identyfikacja umowy OC na dzień,

należy podać dane pojazdu: numer rejestracyjny lub numer VIN, dzień, kraj,

na tej podstawie system wskaże czy we wskazanym momencie pojazd posiadał ważną polisę OC.

Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC? Zobacz historię pojazdu!

Po drugie odpowiedź na pytanie "Jak sprawdzić czy jest ważna polisa OC?" przyniesie też portal rządowy pokazujący historię pojazdu. Jak sprawdzić dane w tym przypadku?

należy odpalić stronę historiapojazdu.gov.pl (np. w komórce),

podać: numer rejestracyjny, numer VIN, datę pierwszej rejestracji pojazdu,

na tej podstawie wygenerowany zostanie raport:

w sekcji ogólnej wskaże czy pojazd ma ważne OC,

niestety w tym przypadku nie zostanie podana data obowiązywania polisy.

Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC? Pojedź do domu po polisę

Po trzecie odpowiedzi na pytanie do kiedy jest ważna polisa OC poszukiwać można na jeszcze kilka sposobów. Przykład? Można podjechać do domu i zajrzeć do papierowej polisy, skontaktować się z firmą ubezpieczeniową - powinna udzielić takiej informacji, chociażby wozić w telefonie zdjęcie polisy czy skorzystać z aplikacji mObywatel i opcji mPojazd.

Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC? W razie wątpliwości policja

W razie jakichkolwiek wątpliwości odpowiedź na pytanie "Jak sprawdzić do kiedy jest ważna polisa OC?" mogą przynieść też funkcjonariusze policji. Wezwani na miejsce zdarzenia sprawdzą w bazie CEP dane pojazdów i poinformują uczestników zdarzenia o aktualności ubezpieczenia w ich pojazdach. Warto jednak pamiętać o tym, że pojawienie się policji na miejscu kolizji będzie oznaczać mandat dla sprawcy.