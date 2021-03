Jak sprawdzić do kiedy jest przegląd samochodu? Dziś to proste!

Jeszcze kilka lat temu jedyną metodą sprawdzenia do kiedy jest przegląd samochodu było zajrzenie do dowodu rejestracyjnego, ewentualnie przeczytanie zaświadczenia o odbytym przeglądzie technicznym. To w tych dwóch dokumentach znajdowała się data ważności badania. Dziś spektrum możliwości jest jednak dużo szersze. A to sprawia, że zarówno właściciel samochodu, jak i potencjalny kupujący mogą sprawdzić historię pojazdu i dane o przeglądzie w bezpłatnym raporcie z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Raport jest dostępny w serwisie: historiapojazdu.gov.pl

reklama reklama



Jakie dane trzeba podać, aby sprawdzić do kiedy jest przegląd samochodu?

Aby kierowca mógł sprawdzić do kiedy jest przegląd samochodu, musi wskazać trzy parametry. Po pierwsze musi podać numer rejestracyjny pojazdu. Po drugie powinien podać numer VIN. Po trzecie zostanie poproszony o wskazanie daty pierwszej rejestracji. Informacje takie znaleźć można m.in. w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, ewentualnie karcie pojazdu.

Jak sprawdzić do kiedy jest przegląd samochodu? Raport pokaże wszystko!

Raport wygenerowany z CEP na pierwszej karcie pokaże jedynie czy badanie techniczne pojazdu jest aktualne. Jeżeli kierowca postanowi poznać dokładną datę obowiązywania przeglądu, powinien przejść do sekcji, która nazywa się osią czasu. Tam wskazane zostaną najważniejsze wydarzenia w historii pojazdu - w tym nie tylko przeglądy, ale też zmiany właścicieli czy powstanie szkód komunikacyjnych oraz zgłoszenia o kradzieży pojazdu.

Przegląd samochodu: informacje w aplikacji mPojazd

Od niedawna za sprawą funkcjonalności aplikacji mObywatel, a konkretnie zakładki mPojazd, kierowca może sprawdzić do kiedy jest przegląd techniczny samochodu. Opcja ta została wprowadzona wraz z wykasowaniem obowiązku wożenia ze sobą dokumentów pojazdu.