Jakie są płyny w samochodzie?

Płyny eksploatacyjne w samochodzie:

olej silnikowy,

olej w skrzyni biegów,

olej przekładniowy w układzie przeniesienia napędu - RWD i AWD,

płyn chłodzący,

płyn hamulcowy,

płyn w układzie wspomagania kierownicy,

płyn do spryskiwaczy,

czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji.

Wymiana płynów w samochodzie. Czemu jest tak ważna?

Płyny eksploatacyjne w samochodzie należy regularnie wymieniać. Interwał w zależności od płynu i rodzaju jego zastosowania to od 12 do nawet 60 czy 120 tysięcy kilometrów. Skąd wiedzieć kiedy wymieniać płyny w samochodzie? Podpowiedź może stanowić instrukcja obsługi pojazdu. Fabryczne interwały mimo wszystko warto skonsultować też z mechanikiem. Ten może zalecić np. skrócenie czasu wymiany oleju w dieslu z 30 do 15 tysięcy kilometrów lub roku, a nie dwóch lat. Czemu wymiana płynów w samochodzie jest ważna? Bo one smarują i konserwują elementy silnika i osprzętu. Tym samym ich dobry stan w bezpośredni sposób przekłada się na mniejszą ilość awarii jednostki napędowej.

