Holowanie samochodu: o czym pamiętać i jak to zrobić?

Awaria na drodze może skutecznie pokrzyżować plany. Co w jej przypadku? Kierowca może zadzwonić po lawetę lub jeżeli nie ma wykupionego assistance, poprosić o pomoc w holowaniu pojazdu. Jak powinno wyglądać holowanie samochodu? Do tego należy się najpierw przygotować. A to oznacza posiadanie linki holowniczej oraz haków, które wkręca się w odpowiednich punktach technicznych w przedniej części pojazdu. Co jeszcze? Samochód holowany musi mieć sprawny układ hamulcowy - w przeciwnym razie jazda zakończy się stłuczką z autem holującym!

Holowanie auta: światła są konieczne?

Przygotowanie samochodów do holowania to coś więcej niż samo przygotowanie linki. To też montaż np. trójkąta ostrzegawczego - ten powinien pojawić się z tyłu auta holowanego po prawej stronie. Jeżeli widoczność jest słaba lub holowanie odbywa się po zmroku, warto włączyć światła pozycyjne - nie awaryjne! Kierowcy muszą też pamiętać o sygnalizacji każdego manewru na drodze przy pomocy kierunkowskazów.





Holowanie samochodu: linka musi być napięta!

Holowanie na autostradzie jest możliwe tylko i wyłącznie do najbliższego zjazdu. Holowanie na drodze ekspresowej lub wielopasmowej z kolei powinno się wyłącznie przy użyciu skrajnie prawego pasa ruchu. Pozostałe zasady? Linka holownicza musi być cały czas napięta - warto o tym pamiętać np. w czasie hamowania. Poza tym warto zadbać np. o to, aby za kierownicą samochodu holowanego usiadł ten kierowca, który ma większe doświadczenie w jeździe.

Jak holować samochód z automatyczną skrzynią biegów?

Odpowiedź na pytanie "Jak holować auto z automatyczną skrzynią biegów?" nie brzmi optymistycznie dla kierowcy. Co do zasady raczej nie powinno się tego robić! Taka sama sytuacja dotyczy np. napędu elektrycznego czy zawieszenia o skomplikowanej budowie. Czemu holowanie automatu nie jest zalecane? Bo może doprowadzić do uszkodzenia przekładni i kosztów naprawy sięgających co najmniej 3 tysięcy złotych. Kiedy holowanie samochodu z automatyczną skrzynią jest możliwe? Tylko i wyłącznie w przypadku, w którym taka możliwość została dopuszczona w instrukcji pojazdu.